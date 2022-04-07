В Забайкалье проснулись тарбаганы

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

Их первое появление было зафиксировано в заказнике «Горная степь»



В региональном заказнике «Горная степь» на юге Забайкальского края проснулся после зимней спячки монгольский сурок или тарбаган. Фотоловушки зафиксировали первое появление краснокнижного животного на поверхности 5 апреля. Об этом извещает сайт Сохондинского государственного биосферного заповедника.



- Тарбаган своего рода индикатор прихода весны, это значит, что тепло не за горами. Сейчас для этих животных непростое время, поскольку ещё достаточно холодно и очень скудная кормовая база. Зелень ещё не появилась, не оттаяла земля. Главными источниками питания для сурков пока являются корешки, клубни и прошлогодняя сухая трава. В этом году тарбаганы вышли из нор на поверхность позже, в прошлом году на фотоловушки они попались 19 марта, – уточняется на сайте заповедника.



Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, сотрудники научного отдела Сохондинского заповедника ежегодно проводят учёт краснокнижного монгольского сурка на территории заказника «Горная степь».

