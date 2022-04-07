В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц

Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых



Бурприроднадзор с 8 апреля начинает приём заявлений на добычу пернатой дичи (глухарь, утки, гуси, тетерев). Срок охоты начинается в этот же день.



На гуся планируется выдать 2300 разрешений, утку - 12 500, тетерева - 4500, глухаря - 2300.



- Весенний период начинается в апреле. Охота в основном идёт на пернатых. Именно в этот сезон самки откладывают яйца, а самцы становятся жертвами охотников. Основной целью являются глухари, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.



Специалисты также объяснили почему охота на разные виды птиц и животных проводятся в разные периоды времени.



- Во-первых, сроки охоты установлены федеральными правилами охоты. Во-вторых, время, когда разрешена охота, зависит от образа жизни животного или птицы. Например, зимой медведи спят. Поэтому зимой запрет на охоту на медведя. Мишки могут спокойно поспать до весны, и весной с медвежатами выйти из берлоги. Хотя раньше, к примеру, в царской России практиковалась такая традиционная охота зимой. Или вовремя отела у копытных (это происходит весной) запрещена охота на тех же изюбрей, лосей и других копытных, - поделились специалисты.



Подать заявление можно будет через региональный сайт на портале «Госуслуги». Также через МФЦ и личный приём граждан в Бурприроднадзоре.



Охотник должен иметь при себе разрешение (лицензия на охоту) на добычу охотничьих ресурсов, охотничий билет и разрешение на оружие.



Сотрудники Бурприроднадзора напоминают, что если гражданин берёт собой оружие на природу, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть «в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя».



- При осуществлении охоты запрещается: нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах с включённым мотором, с расчехлённым или заряженным, или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием, - добавили в Бурприроднадзоре.



Незаконная охота влечёт за собой уголовную и административную ответственность. Санкции УК предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.



Кроме того, браконьеры платят за ущерб государственному охотничьему фонду. К примеру, за незаконную охоту на медведя грозит около 60 тысяч рублей и лишение права на охоту.



Бурприроднадзор с 25 марта начал выдавать разрешения на добычу бурого медведя. Срок охоты определён с 25 марта по 10 июня.

