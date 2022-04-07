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В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц

В Бурятии начинается весенний сезон охоты на птиц
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего будет выдано 21 600 разрешений на добычу пернатых

Бурприроднадзор с 8 апреля начинает приём заявлений на добычу пернатой дичи (глухарь, утки, гуси, тетерев). Срок охоты начинается в этот же день.

На гуся планируется выдать 2300 разрешений, утку - 12 500, тетерева - 4500, глухаря - 2300.

- Весенний период начинается в апреле. Охота в основном идёт на пернатых. Именно в этот сезон самки откладывают яйца, а самцы становятся жертвами охотников. Основной целью являются глухари, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Специалисты также объяснили почему охота на разные виды птиц и животных проводятся в разные периоды времени.

- Во-первых, сроки охоты установлены федеральными правилами охоты. Во-вторых, время, когда разрешена охота, зависит от образа жизни животного или птицы. Например, зимой медведи спят. Поэтому зимой запрет на охоту на медведя. Мишки могут спокойно поспать до весны, и весной с медвежатами выйти из берлоги. Хотя раньше, к примеру, в царской России практиковалась такая традиционная охота зимой. Или вовремя отела у копытных (это происходит весной) запрещена охота на тех же изюбрей, лосей и других копытных, - поделились специалисты.

Подать заявление можно будет через региональный сайт на портале «Госуслуги». Также через МФЦ и личный приём граждан в Бурприроднадзоре.

Охотник должен иметь при себе разрешение (лицензия на охоту) на добычу охотничьих ресурсов, охотничий билет и разрешение на оружие.

Сотрудники Бурприроднадзора напоминают, что если гражданин берёт собой оружие на природу, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть «в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя».

- При осуществлении охоты запрещается: нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах с включённым мотором, с расчехлённым или заряженным, или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием, - добавили в Бурприроднадзоре.

Незаконная охота влечёт за собой уголовную и административную ответственность. Санкции УК предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.

Кроме того, браконьеры платят за ущерб государственному охотничьему фонду. К примеру, за незаконную охоту на медведя грозит около 60 тысяч рублей и лишение права на охоту.

Бурприроднадзор с 25 марта начал выдавать разрешения на добычу бурого медведя. Срок охоты определён с 25 марта по 10 июня.
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