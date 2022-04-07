Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза

Специалисты опубликовали несколько полезных советов, как вести себя с бродячими собаками
В управлении ветеринарии по Бурятии дали советы, как вести себя при встрече с бродячей собакой. Первый из них- стараться избегать таких встреч.
- Прокладывайте маршрут как можно дальше от гаражей, строек и теплотрасс, уличных ларьков и мест выгула собак, поскольку опасаться нужно не только бродячих собак: домашние собаки с недобросовестными хозяевами могут оказаться даже агрессивнее, - советуют в управлении ветеринарии.
Если избежать столкновения с собаками не удалось, необходимо снизить вероятность нападения. Для начала необходимо оценить поведение собаки. К примеру, при приближении животного без владельца, виляющего хвостом, вполне возможно, что пёс настроен доброжелательно. Однако, в случае, если собака начала облаивать или рычать, следует медленно, без резких звуков и движений, отступать назад. При этом ни в коем случае не стоит смотреть собаке в глаза, это может спровоцировать нападение.
Важно также помнить, что нельзя поворачиваться к животному спиной или пытаться убежать. Возможно, животное просто защищает свою территорию, и если вы покинете её, собака утратит к вам интерес.
- Если животное всё-таки напало, то от него нужно отбиться, используя подручные или специальные средства защиты, например, ультразвуковой отпугиватель, собаки пугаются высокочастотных звуков и не подходят, а для людей он безвреден и может использоваться при защите от нападения, - отмечают специалисты.
В случае нападения самое главное – защитить шею и голову, выставив вперёд руку, обмотанную одеждой или прикрытую сумкой. Также нужно помнить, что животное попытается повалить вас на землю, чтобы предотвратить это, можно прижаться к стене или дереву.
- Если собаке удалось вас повалить, сгруппируйтесь: голова между коленей, руки сожмите в кулаки для защиты пальцев, кулаками прикройте заднюю часть шеи. В это время громко зовите на помощь и не меняйте позу, - отметили ветеринарные врачи.
Намного страшнее нападение целой стаи собак. При встрече с бродячей стаей нужно сохранять спокойствие, не проявляя ни страха, ни агрессии. Если бездомные собаки начали облаивать человека, нужно стоять неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене, забору, чтобы они не смогли обойти вокруг и сбить с ног.
- Даже при всех мерах предосторожности, иногда не удаётся избежать встречи с собаками. К этому нужно быть готовым. При получении укусов необходимо незамедлительно обратиться к врачу за антирабической помощью, - подчеркнули в ветеринарии.
С жалобами на владельцев, нарушающих правила выгула домашних животных, можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства по телефонам:
37-72-52, 37-72-48 - Советский район,
23-05-80 - Железнодорожный район,
23-04-10 - Октябрьский район.
Эта инструкция актуальная для жителей Бурятии. Собаки нередко нападают на людей. К примеру, вспомним только несколько последних случаев по хронологии. Как сообщал «Байкал-Daily», 3 апреля в СНТ «Солнечный» в Заиграевском районе Бурятии алабай напал на девятилетнего мальчика. В больнице ему провели лечение и антирабическую профилактику.
27 марта в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии стая собак напала на 52-летнюю женщину. Она получила множественные раны и ссадины тела, рук и ног.
В середине марта в Улан-Удэ на улице Краснодонская собаки покусали прохожего.
3 марта в пригородном селе Сотниково собака покусала двух человек. Произошли нападения на конечной остановке маршрутов №№ 129 и 177. Пострадали женщина и подросток 2004 года рождения.
Также 3 марта в селе Нижние Тальцы Заиграевского района собака напала на двоих девочек.
19 февраля в Улан-Удэ хозяйский алабай сильно покусал женщину, проходившую мимо дома. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии и перенесла операцию.
Жителям Бурятии советуют не смотреть агрессивным собакам в глаза
Общество, Фото:
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