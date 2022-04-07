В турнире встретятся команды БГУ, ВСГУТУ и Селенгинского района
С 8 по 16 апреля в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по мини-футболу среди женских команд. Турнир проведут в спортивном зале Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.
В этом году в первенстве участвуют команды ЖФК БГУ, ЖФК ВСГУТУ и сборная Селенгинского района. Соревнования пройдут в два круга.
8 апреля в 17:00 на паркет выйдут хозяйки площадки – спортсменки ВСГУТУ. Противостоять им будут футболистки БГУ. 9 апреля в 9:40 девушки из Селенгинского района сыграют со ВСГУТУ, затем им предстоит встреча со студентками из БГУ.
15 апреля второй круг стартует матчем сборной Селенгинского района и команды БГУ, начало встречи в 17:00. 16 апреля ВСГУТУ и Селенгинский район откроют финальный день в 9:40. Заключительной встречей первенства станет студенческое дерби. В этот же день пройдёт награждение команд, сообщает федерация футбола РБ.
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В Бурятии стартует женское первенство республики по мини-футболу
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