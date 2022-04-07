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Скоростной интернет появился в 70 населённых пунктах Бурятии

Скоростной интернет появился в 70 населённых пунктах Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчане получили 4G-интернет

В Бурятии 4G-интернет стал доступен жителям 70 населённых пунктах 19 районов республики. Также в этом году улучшено качество 4G-связи в сельском поселении «Дабатуйское» Заиграевского района и в посёлке Таёжный в Улан-Удэ.

- В прошлом году мобильный интернет Tele2 появился в тункинском селе Туран. Ранее здесь голосовой связи, как и быстрого интернета, не было. Всего же по итогам 2021 года оператор предоставил доступ к цифровым сервисам населению 69 малых населённых пунктов республики. Среди них: Горный, Георгиевское, Гашей, Старая Брянь, Нестерово, Телемба, Ширинга, Озерный, Нарын-Ацагат, Новодесятниково, Дэдэ-Сутой, Куорка, Суво, Зун-Хурай, Ониноборск, Майла, Алан, Россошино, Цаган-Морин, Шара-Азарга, Гоуджекит, Субуктуй, Нестериха, Убур-Киреть, Куготы, Тапхар, - сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

С начала года изменения произошли более чем в 20 городах и посёлках. Среди них Улан-Удэ, Бичура, Петропавловка Джидинского района, Северобайкальск, Усть-Баргузин, Кырен, Багдарин.

Новые объекты связи появились в СНТ «Аргада» Заиграевского района, «Рябина» Иволгинского района и «Сибиряк» в Улан-Удэ. Улучшения коснулись и крупных торговых центров People’s Park, FORUM, «Пионер», Capital Mall, «Сагаан Морин» и «Мёд».

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