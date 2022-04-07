Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В Тункинском национальном парке в Бурятии с 6 апреля начался пожароопасный сезон. В связи с началом сезона устанавливается запрет на сжигание порубочных остатков по договорам купли-продажи лесных насаждений, а также на разведение костров в лесах.
- Обращаемся к жителям, гостям Тункинского района с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - сообщает пресс-служба нацпарка.
Также в связи с предстоящим введением особого противопожарного режима приостанавливается заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и вводится запрет заготовки древесины по договорам в период с 16 апреля по 31 мая.
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
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Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
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