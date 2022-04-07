В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон

Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки



В Тункинском национальном парке в Бурятии с 6 апреля начался пожароопасный сезон. В связи с началом сезона устанавливается запрет на сжигание порубочных остатков по договорам купли-продажи лесных насаждений, а также на разведение костров в лесах.



- Обращаемся к жителям, гостям Тункинского района с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - сообщает пресс-служба нацпарка.



Также в связи с предстоящим введением особого противопожарного режима приостанавливается заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и вводится запрет заготовки древесины по договорам в период с 16 апреля по 31 мая.

