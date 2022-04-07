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В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса

В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть

В Улан-Удэ планируют обезопасить дорогу к детскому центру дополнительного образования «Созвездие» на улице Хрустальная. Сейчас эта дорога весьма опасна, рассказали в ОНФ в Бурятии.

Путь к детскому центру «Созвездие» пролегает через дворы. В центре обучаются дети от 5 до 17 лет, которые приходят на занятия самостоятельно в разное время суток. Маршрут следования детей опасен, так как дети и сотрудники учреждения при выходе с территории центра попадают прямо на проезжую часть.


Проблема появилась летом прошлого года после благоустройства расположенного рядом двора многоквартирного дома. Во время работ был уложен асфальт на подъезде к дому и проложен бордюр, который и превратил пешеходную зону вблизи детского учреждения в проезжую часть. Пока высокого бордюра не было, автомобили могли ездить «в объезд» и таким образом на выходе из «Созвездия» люди не рисковали попасть под колёса. Однако после установки бордюра весь транспорт вынужденно проезжает перед выходом.

Также общественники обратили внимание на отсутствие освещения на данном отрезке дороги. Родители воспитанников центра отметили, что ориентироваться на дороге к главному входу в тёмное время суток приходится по тусклому свету из окон близлежащего общежития индустриального техникума.


Вопрос был взят на общественный контроль в октябре. В течение нескольких месяцев было направлено несколько запросов с просьбой решить проблему, организованы и проведены выездные совещания.

В начале апреля комитет по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ сообщил, что по итогу совместной работы принят ряд решений. По вопросу освещения у «Созвездия» чиновники сообщили, что ежегодно средства на устройство сетей наружного освещения предусматриваются в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры. Сейчас администрация Советского района прорабатывает вопрос устройства освещения в перечень мероприятий, реализуемых в рамках наказов депутатам.

МБУ «Горсвет» выполнило сметные расчеты, ориентировочная сумма работ составляет 150 тысяч рублей.

В свою очередь, «Улан-Удэстройзаказчик» разработал локально-сметный расчет на устройство тротуара в сумме чуть более 213 тысяч рублей и на устройство парковки в сумме около 976 тысяч.

- В администрации города сообщили, что возможность выполнения предложенных мероприятий в 2022 и последующие годы будет рассмотрена совместно с депутатами Народного Хурала Бурятии и Улан-Удэнского городского совета депутатов с учётом выделяемых лимитов финансирования, в том числе за счёт экономии бюджетных средств по итогам торгов этого года. В свою очередь, считаем данный вопрос важным и приоритетным, так как речь идет о безопасности детей. Исполнение запланированных работ будем контролировать обязательно, - прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.


ОНФ дороги

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