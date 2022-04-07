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В Забайкалье начал работу передвижной медкомплекс

В Забайкалье начал работу передвижной медкомплекс
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабЖД
Первыми пациентами стали жители посёлка Карымское

6 апреля в Забайкальском крае начал работу передвижной медицинский комплекс сети здравоохранения «РЖД-Медицина». Первое обслуживание пациентов «поликлиники на колёсах» было организовано в посёлке Карымское. Там же прошла презентация мобильного медицинского комплекса, в которой приняли участие руководители Забайкальской железной дороги, дирекции здравоохранения и законодательного собрания Забайкальского края.

В состав комплекса входит 16-метровый полуприцеп с шестью консультационными кабинетами врачей, отдельный мобильный кабинет с флюорографом и маммографом, автобус «Газель» для транспортировки медицинского персонала. На его базе будут проводиться выездные медицинские осмотры в рамках программ медицинского страхования, вакцинирование, консультации, обследования работников предприятий различных отраслей.

В мобильной поликлинике можно получить консультацию специалистов: терапевта, хирурга, уролога, невролога, психиатра-нарколога, офтальмолога и других; сдать клинические и биохимические анализы, пройти обследование по ультразвуковой и функциональной диагностике. Приём будут вести сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» города Чита.

Мобильная поликлиника имеет пропускную способность от восьмидесяти до ста человек в день и может проводить осмотры пациентов на территории производственных предприятий, организаций, выезжать в труднодоступные районы края, а также работать в черте Читы.

Во время презентации состоялась церемония чествования первого посетителя. Жительнице посёлка Карымское, прошедшей консультацию у специалистов мобильной поликлиники, вручили почётный сертификат, дающий право воспользоваться льготными условиями получения медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальский край медицина здравоохранение медицинская помощь медицинский комплекс

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