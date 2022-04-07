В прокат России выходит фильм, снятый в Забайкалье

С 21 апреля стартует показ ленты «Возвращение с фронта»
Показ фильма «Возвращение с фронта» (12+) по произведению забайкальской писательницы Елены Чубенко стартует с 21 апреля по России. В Забайкальском крае его покажут в кинотеатрах местной госкинокомпании. Кинолента стала расширенной версией фильма «Солнцем поцелованные» (12+), в которую вошли новые кадры.
Фильм «Солнцем поцелованные» впервые был показан на Забайкальском международном кинофестивале в 2019 году, его хронометраж составил 50 минут. В 2022 году была подготовлена расширенная версия картины продолжительностью 75 минут, которая вышла под названием «Возвращение с фронта».
Фильм снят режиссёром Николаем Гадомским по произведению забайкальской журналистки, писательницы Елены Чубенко, которая стала автором сценария киноленты. Прототипы героев - дальние родственники автора произведения, проживающие в селе Дешулан Улётовского района. Кинокартина создана силами жителей региона. В съёмках участвовали как профессиональные артисты, так и неравнодушные к искусству люди.
- Военная драма снята по реальным событиям и отражает хронологию Великой Отечественной войны глазами забайкальцев. Это история про ужасы фронта и непростом возвращении в отчий дом. Только любовь и доброта души спасает героев фильма от неверных поступков в самых сложных ситуациях, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Кинокартина удостоилась двух дипломов тридцатого международного кинофорума «Золотой витязь» в городе Севастополь, «За гуманистическое отображение актуальных проблем современной картины мира» и специальный диплом от Севастопольского благочиния симферопольской и крымской епархии московского патриархата.
Фильм «Возвращение с фронта» будет показан в кинотеатрах «Бригантина» в Чите, «Даурия» в городе Краснокаменске, «Нерча» в Нерчинске, «Авангард» в посёлке Кокуй, «Экран» в посёлке Карымское, «Космос» в городе Балее и «Восток» в Борзе.
Возрастное ограничение 12+
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