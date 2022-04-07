Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил
Жителю Бурятии, которого незаконно лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, пришлось восстанавливать справедливость в суде. Всё потому что его именем назвался пьяный водитель, а эту информацию вовремя не проверили.
Пострадавший мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Он рассказал, что находился в другом городе, где проходила лечение его супруга. В это время в республике сотрудники ГИБДД составили на него протокол об отстранении от управления автомобилем.
Автоинспекторы остановили пьяного водителя, который и назвался чужим именем.
- При этом сотрудники не удостоверились, что он действительно является гражданином К. Сотрудники ГИБДД при составлении протоколов проводили видеозапись, на котором отчётливо видно лицо, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Материалы дела на невиновного водителя были направлены в мировой суд. Судья выписал штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев. Обо всём этом пострадавший узнал лишь спустя полгода, когда судебный пристав потребовал выплатить штраф.
Мужчина обращался в прокуратуру района, которая рекомендовала обжаловать постановление суда. Однако при обращении в районный суд жалоба была возвращена.
Аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии помог водителю составить ходатайство на восстановление срока на обжалование и новую жалобу на постановление мирового судьи. В итоге 21 марта районный суд восстановил справедливость, производство по делу об административном правонарушении было прекращено.
Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил
Их жертвами стали 37 человек
Столица Бурятии войдёт в проект «Чистый воздух»
Состоялось торжественное открытие улицы Густова
Новая поликлиника будет обслуживать почти 14 тысяч человек
В Москве проходит международный VI съезд сибирских землячеств
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
В деле разбиралась прокуратура
Водителя задержали в Тамбовской области
Соревнования проведут в КСК
Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов
В столице республики днём до +18
Созданные работы станут местной достопримечательностью
Жители и гости Улан-Удэ погрузятся в эвенкийскую культуру
Соревноваться будут любительские команды