Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой

Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил



Жителю Бурятии, которого незаконно лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, пришлось восстанавливать справедливость в суде. Всё потому что его именем назвался пьяный водитель, а эту информацию вовремя не проверили.



Пострадавший мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Он рассказал, что находился в другом городе, где проходила лечение его супруга. В это время в республике сотрудники ГИБДД составили на него протокол об отстранении от управления автомобилем.



Автоинспекторы остановили пьяного водителя, который и назвался чужим именем.



- При этом сотрудники не удостоверились, что он действительно является гражданином К. Сотрудники ГИБДД при составлении протоколов проводили видеозапись, на котором отчётливо видно лицо, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



Материалы дела на невиновного водителя были направлены в мировой суд. Судья выписал штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев. Обо всём этом пострадавший узнал лишь спустя полгода, когда судебный пристав потребовал выплатить штраф.



Мужчина обращался в прокуратуру района, которая рекомендовала обжаловать постановление суда. Однако при обращении в районный суд жалоба была возвращена.



Аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии помог водителю составить ходатайство на восстановление срока на обжалование и новую жалобу на постановление мирового судьи. В итоге 21 марта районный суд восстановил справедливость, производство по делу об административном правонарушении было прекращено.



