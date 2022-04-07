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Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой

Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Общество,  Фото:pixabay.com
Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил

Жителю Бурятии, которого незаконно лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, пришлось восстанавливать справедливость в суде. Всё потому что его именем назвался пьяный водитель, а эту информацию вовремя не проверили.

Пострадавший мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Он рассказал, что находился в другом городе, где проходила лечение его супруга. В это время в республике сотрудники ГИБДД составили на него протокол об отстранении от управления автомобилем.

Автоинспекторы остановили пьяного водителя, который и назвался чужим именем.

- При этом сотрудники не удостоверились, что он действительно является гражданином К. Сотрудники ГИБДД при составлении протоколов проводили видеозапись, на котором отчётливо видно лицо, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Материалы дела на невиновного водителя были направлены в мировой суд. Судья выписал штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев. Обо всём этом пострадавший узнал лишь спустя полгода, когда судебный пристав потребовал выплатить штраф. 

Мужчина обращался в прокуратуру района, которая рекомендовала обжаловать постановление суда. Однако при обращении в районный суд жалоба была возвращена.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии помог водителю составить ходатайство на восстановление срока на обжалование и новую жалобу на постановление мирового судьи. В итоге 21 марта районный суд восстановил справедливость, производство по делу об административном правонарушении было прекращено.

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