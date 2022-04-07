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На Камчатке осудили мошенников, похитивших более 57 млн

На Камчатке осудили мошенников, похитивших более 57 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Их жертвами стали 37 человек

На Камчатке осуждена группа лиц за мошенничество с объектами недвижимости, сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В 2016-2018 годах они под предлогом получения займов и продажи недвижимости, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, похитили у 37 жителей Камчатского края более 57 млн. рублей.

Одна из обвиняемых формировала ложное мнение об успешности своей коммерческой деятельности, под видом которой собирала займы, в том числе для приобретения «проблемной» недвижимости по заниженной цене и дальнейшей её продажи по рыночной стоимости. Для создания видимости успешности предприятия производила частичные выплаты ранее занятых средств за счёт средств новых обративших к ней лиц.

Она же, совместно с пособниками и собственниками жилых помещений, занимаясь посредничеством на рынке недвижимости в городе Петропавловске-Камчатском, инициировала от имени продавцов заключение с желающими купить квартиры соответствующих договоров, получала от них предоплату и под различными предлогами вынуждала отказаться от сделки, действительных намерений на совершение которой ни продавец, ни риэлтор не имели. Полученные в качестве предоплаты денежные средства покупателям не возвращала.

- По результатам личного приёма потерпевших генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым уголовное дело передано в центральный аппарат СК России, расследование активизировано, в целях возмещения причинённого пострадавшим вреда арестовано имущество одной из обвиняемых стоимостью 13 млн. рублей, включая дорогостоящие автомашины, которые она пыталась скрыть, переоформив на других лиц, - сообщили в пресс-службе управления.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

Инициатор реализации преступных схем приговорена к семи годам колонии общего режима, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет назначено условно, с испытательным сроком от 3 до 4 лет.

Для компенсации причинённого вреда на имущество осуждённых обращено взыскание.

Приговор суда в законную силу не вступил.
ДФО прокуратура

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