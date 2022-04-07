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В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне милиционера

В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне милиционера
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Состоялось торжественное открытие улицы Густова

5 апреля в городе Закаменск в Бурятии состоялось торжественное открытие улицы Густова. Улица появилась в микрорайоне Новостройка. Она названа в честь старшего прапорщика милиции Александра Густова, погибшего при исполнении служебных обязанностей 23 января 2001 года в Чечне.

- Наименование улицы было утверждено постановлением администрации города Закаменск № 288 от 28 декабря 2021 года, - сообщается в группе «Закамна-инфо».

На открытии улицы Густова присутствовали родные погибшего милиционера, общественники, члены Боевого братства Бурятии и др.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году вдове милиционера, которую ранее обманули с покупкой дома, помогли приобрести квартиру. Деньги собрали полицейские Бурятии в рамках добровольной благотворительной акции. 
улицы название милиция

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