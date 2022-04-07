Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве

Общество, Фото: Музей Победы

В Москве проходит международный VI съезд сибирских землячеств



5 апреля делегаты международного VI съезда сибирских землячеств из Бурятии посетили московский Музей Победы. Они возложили цветы к скульптуре «Скорбь» в зале Памяти и Скорби и почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе музея.



Для делегатов съезда были организованы экскурсии. Гости увидели масштабную экспозицию «Подвиг Народа», сочетающую трёхмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции и мультимедийные комплексы. Заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин провёл обзорную экскурсию по экспозиции «Подвиг Армии».



С 4 по 7 апреля в Москве проводится международный VI съезд сибирских землячеств. В нём принимают участие 12 сибирских землячеств, главы регионов, руководители представительств регионов в Москве, представители секретариата союзного государства Республики Беларусь, представители Министерства обороны РФ, депутаты Госдумы сенаторы, писатели и видные общественные деятели России.



