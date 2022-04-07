 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве

Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве
Общество,  Фото:Музей Победы
В Москве проходит международный VI съезд сибирских землячеств

5 апреля делегаты международного VI съезда сибирских землячеств из Бурятии посетили московский Музей Победы. Они возложили цветы к скульптуре «Скорбь» в зале Памяти и Скорби и почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе музея.

Для делегатов съезда были организованы экскурсии. Гости увидели масштабную экспозицию «Подвиг Народа», сочетающую трёхмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции и мультимедийные комплексы. Заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин провёл обзорную экскурсию по экспозиции «Подвиг Армии».

С 4 по 7 апреля в Москве проводится международный VI съезд сибирских землячеств. В нём принимают участие 12 сибирских землячеств, главы регионов, руководители представительств регионов в Москве, представители секретариата союзного государства Республики Беларусь, представители Министерства обороны РФ, депутаты Госдумы сенаторы, писатели и видные общественные деятели России.

музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
Общество, 07.04.2022
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
В Бурятии оплатили выполненный с нарушениями контракт
В Бурятии оплатили выполненный с нарушениями контракт
Общество, 07.04.2022
Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей 
Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности
Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности
Общество, 07.04.2022
Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество, 07.04.2022
В столице республики днём до +18
В Бурятии пройдёт фестиваль инсталляций из байкальского мусора
В Бурятии пройдёт фестиваль инсталляций из байкальского мусора
Общество, 06.04.2022
Созданные работы станут местной достопримечательностью
Эвенкийский ансамбль Бурятии отметит юбилей концертами
Эвенкийский ансамбль Бурятии отметит юбилей концертами
Общество, 06.04.2022
Жители и гости Улан-Удэ погрузятся в эвенкийскую культуру
В Иркутске разыграют кубок губернатора по хоккею с мячом
В Иркутске разыграют кубок губернатора по хоккею с мячом
Общество, 06.04.2022
Соревноваться будут любительские команды
На севере Бурятии проведут традиционный театральный фестиваль
На севере Бурятии проведут традиционный театральный фестиваль
Общество, 06.04.2022
Любительские театральные коллективы Курумканского района готовятся к «Театральной долине»
На вокзале Северобайкальска открылась передвижная фотовыставка
На вокзале Северобайкальска открылась передвижная фотовыставка
Общество, 06.04.2022
Авторами работ о природе Байкале стали зоологи
В Чите запустят субсидированные авиарейсы до Якутска и Хабаровска
В Чите запустят субсидированные авиарейсы до Якутска и Хабаровска
Общество, 06.04.2022
Открыта продажа субсидированных билетов по Дальнему Востоку
«Серебряный» волонтёр из Бурятии приглашена на конкурс красоты
«Серебряный» волонтёр из Бурятии приглашена на конкурс красоты
Общество, 06.04.2022
Жительница Улан-Удэ может стать «Мировой моделью»
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по шатару и шахматам
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по шатару и шахматам
Общество, 06.04.2022
Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^