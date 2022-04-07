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В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП

В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте

5 апреля в пожарно-спасательной части №56 Улан-Удэ прошёл первый этап соревнований на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте».

По легенде соревнований, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили разные травмы рук и ног. К тому же, условные пострадавшие оказались заблокированными в автомобиле. Задача подразделения, прибывшего первым на место происшествия – деблокировать пострадавших из искорёженного автомобиля, оказать им первую помощь и передать медикам.




- Ключевые критерии, по которым оцениваются соревнования - это время аварийно-спасательных работ и правильность действий личного состава подразделения. Подобные соревнования проводятся ежегодно в рамках плана гарнизонных мероприятий для повышения готовности реагирующих подразделений, - поделился Баир Содномжамсоев, начальник отделения организации пожаротушения и пожарной охраны объектов ГУ МЧС России по Бурятии.

Всего в скорости и грамотности выполнения необходимых действий по спасению участников условного дорожно-транспортного происшествия по традиции состязались девять команд пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.

Победила в очередной раз команда ПСЧ-5, которая справилась с задачей за 23 минуты 25 секунд. Теперь ей предстоит представлять Бурятию на втором этапе, который пройдёт 26 апреля во Владивостоке. Второе место заняла команда ПСЧ-8, замкнула тройку лидеров ПСЧ-72, сообщили в пресс-службе ведомства.



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МЧС учения

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