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Автомобиль с госномерами Бурятии использовали для оптовых перевозок наркотиков

Автомобиль с госномерами Бурятии использовали для оптовых перевозок наркотиков
Общество,  Фото:Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
Водителя задержали в Тамбовской области

Вечером 2 апреля на 412 км автодороги Орел-Тамбов на территории Тамбовского района сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль «Тойота Рав-4» с номерами республики Бурятия под управлением 34-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В ходе досмотра салона внедорожника тамбовские полицейские обнаружили и изъяли 29,8 килограммов наркотического средства «N-метилэфедрон». Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.




Возбуждено уголовное дело. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемого арестовали и поместили в следственный изолятор.

- Полицейскими установлено, что мужчина является оптовым наркокурьером. В целях личного заработка и покрытия долгов он стал заниматься перевозкой крупных партий наркотиков из одной области в другую. На этот раз он приобрёл особо крупную партию метилэфедрона удалённым способом через Интернет в Курской области и транзитом через Тамбовскую область перевозил наркотики в Новосибирский регион, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Следствием назначено и проведено наркотическая исследование изъятых веществ, дактилоскопическая экспертиза. Кроме этого, назначено проведение экспертизы по исследованию ДНК, дактилоскопической и психиатрической экспертиз. В ходе расследования уголовного дела устанавливается причастность других лиц к организации сбыта оптовых партий наркотических веществ в других российских регионах.


наркотики

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