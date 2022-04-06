В Улан-Удэ творческих ветеранов приглашают выступить на фестивале ко Дню Победы

Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет»



В Улан-Удэ приглашают ветеранские коллективы к участию в городском фестивале, посвященном 77-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия. Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет». Об этом сообщает пресс-служба мэрии г.Улан-Удэ.



B конкурсе могут принять участие ветеранские коллективы из Улан-Удэ: ансамбли и хореографические коллективы или театры мод в составе не менее 6 человек, и вокальные хоры от 12 человек.



Творческие ветераны должны представить программу выступлений из двух произведений коллектива. Продолжительность программы должна занимать не более пяти минут, а тематика - быть на военные и патриотические произведения советских, российских авторов и композиторов.



Заявки принимаются до 15 апреля в центре культуры и досуга г. Улан-Удэ по адресу: улица Свердлова, 13 или на электронный ящик ckid_uu@mail.ru.