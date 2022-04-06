Проверят правила содержания домашних питомцев и чистоту придомовых территорий
7 апреля мобильные бригады в сотых микрорайонах Улан-Удэ проверят горожан на правила содержания домашних животных и чистоты прилегающих территорий в частном секторе.
В составе группы будут работать представители администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства, управления административного контроля и общественной безопасности, полиции и городской станции по борьбе с болезнями животных, сообщает пресс-служба мэрии города Улан-Удэ.
В школах и детсадах микрорайонов выступят профильные специалисты, которые расскажут детям о правилах поведения при встрече с животными и ответственном обращении со своими питомцами.
По номеру телефона оперативного штаба 8-924-456-04-99 можно будет сообщить о фактах самовыгула домашних собак, местах обитания безнадзорных животных и уточнить любую интересующую информацию.
По адресам - 119 и 110 микрорайоны около магазина «Дарина», 7 апреля заработает передвижной пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно будет бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 325 рублей - зарегистрировать и поставить чип.
Кроме того, для удобства горожан мобильная бригада ветеринаров с 10:00 до 16:00 будет бесплатно выезжать на дом по заявкам. В остальные дни за выезд ветеринара придётся заплатить от 200 до 600 рублей, в зависимости от удалённости адреса.
В Улан-Удэ проверят как содержится частный сектор
Общество, Фото:
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