В Забайкалье установили вышку для наблюдения за даурскими журавлями

Вышка появилась на место гнездования многих видов птиц, включая редчайших даурских журавлей



В Даурском заповеднике, что находится в Забайкальском крае, в устье Ульдзы заняла свой пост новая наблюдательная вышка, сообщили в пресс-службе заповедника.



Это вторая по счету вышка, предназначенная для наблюдения за окрестностями. Первая стоит у кордона Уточи, ведёт к ней многим известная настильная тропа. А новая – на Соловьевском участке заповедника на Ульдзе, в месте, где речка, многократно поблуждав по бескрайним монгольским и российским степям, наконец-то встречается с Барун-Тореем.



В Даурском наступления влажного сезона ждали долго и с нетерпением. Хотелось проверить многолетние наблюдения исследователей прошлых веков и увидеть своими глазами, как меняется степь. И в преддверии этого события строилась настильная тропа, возводилась вышка, обустраивались кордоны и прокладывались экологические тропы. И вот появилась ещё одна вышка, 12-метровая. Для удобства сооружена будка с окнами на все стороны, а в полу – люк. Так что можно не опасаться ветров и дождей.



Почему для строительства выбрали именно дельту Ульдзы?



- Прежде всего потому, что с одной стороны, это очень важное место гнездования многих видов птиц, включая редчайших даурских журавлей. С другой стороны, обширные, заболоченные, заросшие высоким тростником пространства дельты Ульдзы, которые невозможно осмотреть без вышки, а значит, невозможно провести учет обитающих здесь птиц, - говорит заместитель директора Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко. – В предыдущий влажный период, в 90-е годы, в этом месте гнездилось 11 пар даурцев и одна пара серых журавлей. Всего же на территории заповедника и в его охранной зоне заводили семьи и выводили птенцов 15 пар даурских журавлей. Поэтому надеемся, что с наступлением влажного периода птицы начнут осваивать некогда покинутые ими из-за засухи территории и обустроят свои квартиры, а мы будем за ними наблюдать. Вышку установили очень вовремя – в самом начале наполнения Торейских озер и освоения птицами дельты Ульдзы.



Торейские водно-болотные угодья – это птичий рай, который в лучшие свои годы притягивает десятки тысяч птиц, в том числе сухоносов, лебедей, а также серых, чёрных, даурских, японских журавлей, стерхов, журавля красавку и других пернатых. К слову, прошлой осенью в пойме Ималки сотрудники заповедника наблюдали чёрных журавлей и стерхов. Так что можно сказать, возвращение воды в Даурию для птиц точно не проходит незамеченным.



Из 15-ти известных на планете видов журавлей и из девяти живущих в Евразии на юге края в степях Даурии обитает шесть (серый, даурский, японский, черный, стерх, красавка). При этом в России живёт семь видов этих птиц. К слову, все пять видов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, также можно встретить именно в Даурском заповеднике.



