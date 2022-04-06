В Иркутске разыграют кубок губернатора по хоккею с мячом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревноваться будут любительские команды



С 8 по 10 апреля в Иркутске пройдут матчи XV кубка губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд. На этот раз заявку на участие в соревнованиях на спортивной арене ледового дворца «Байкал» подали 20 команд. География участников представлена весьма широко. Помимо иркутян в турнире примут участие не только любительские коллективы из Иркутской области, но и представители других регионов Сибири. В их числе красноярский «Енисейпром», читинские «Чита» и «Забайкалец», а также «Уда» из села Хоринск Республики Бурятия.



В течение двух первых дней 16 команд проведут в четырёх группах предварительные турниры. Победители групп встретятся в четвертьфинале с четырьмя сильнейшими командами области. В заключительный день соревнований полуфиналисты разыграют между собой призовые места. Все матчи проводятся в формате двух таймов по 20 минут.



8 и 9 апреля вход на матчи турнира бесплатный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Участники:



Группа А

«Енисейпром» (Красноярск)

«Сибскана-Рекорд-2004» (Иркутск)

«Уда» (Бурятия, с. Хоринск)

«Мамоны» (Иркутский район)



Группа Б

«Забайкалец» (Чита)

«Факел» (Усть-Илимск)

ХК «Солнечный» (Иркутск)

«Сибскана-2007» (Иркутск)



Группа В

«ЦРС-Байкал-Энергия» (Иркутск)

«Лесохимик» (Усть-Илимск)

«Шахтёр» (Черемхово)

«Плейона» (Иркутск)



Группа Г

«Сибскана» женская (Иркутск)

«Сибскана-Рекорд-2006» (Иркутск)

«Урожай-Тулун» (Тулун)

«Чита» (Чита)



Команды, посеянные в 1/4 финала

«Янта» (Иркутск)

«Иркутский Политех» (Иркутск)

«Юность-регион» (Иркутск)

«Байкал-Энергия ветераны» (Иркутск)



Календарь матчей



8 апреля (пятница)

1. 09:00 «Сибскана-Рекорд-2006» - «Урожай-Тулун»

2. 09:50 «Сибскана» женская - «Чита»

3. 11:00 «Сибскана-Рекорд-2006» - «Чита»

4. 11:50 «Сибскана» женская - «Урожай-Тулун»

5. 13:00 «Мамоны» - «Енисейпром»

6. 13:50 «Сибскана-Рекорд-2004» - «Уда»

7. 15:00 «Енисейпром» - «Уда»

8. 15:50 «Сибскана-Рекорд-2004» - «Мамоны»

9. 17:00 «Сибскана-2007» - «Забайкалец»

10. 17:50 ХК «Солнечный» - «Факел»

11. 19:00 «Сибскана-2007» - «Факел»

12. 19:50 «Забайкалец» - ХК «Солнечный»

13. 21:00 «Лесохимик» - «Шахтёр»

14. 21:50 «ЦРС-Байкал-Энергия» - «Плейона»

15. 23:00 «Шахтёр» - «ЦРС-Байкал-Энергия»

16. 23:50 «Лесохимик» - «Плейона»



9 апреля (суббота)

17. 09:00 «Енисейпром» - «Сибскана-Рекорд-2004»

18. 09:50 «Уда» - «Мамоны»

19. 11:00 «Урожай-Тулун» - «Чита»

20. 11:50 «Сибскана» женская - «Сибскана-Рекорд-2006»

21. 13:00 «Плейона» - «Шахтёр»

22. 13:50 «Лесохимик» - «ЦРС-Байкал-Энергия»

23. 15:00 «Сибскана-2007» - ХК «Солнечный»

24. 15:50 «Забайкалец» - «Факел»



1/4 финала

25. 18:00 «Байкал-Энергия ветераны» - 1 место гр. А

26. 19:15 «Юность-регион» – 1 место гр. Б

27. 20:30 «Иркутский Политех» – 1 место гр. Г

28. 21:45 «Янта» – 1 место гр. В



10 апреля (воскресенье)



1/2 финала

29. 10:00 Победитель матча 25 – Победитель матча 26

30. 11:20 Победитель матча 27 – Победитель матча 28



Матч за 3 место

31. 12:45 Проигравший матча 29 – Проигравший матча 30



Финал

32. 14:00 Победитель матча 29 – Победитель матча 30



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