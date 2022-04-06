В Иркутске разыграют кубок губернатора по хоккею с мячом

Соревноваться будут любительские команды
С 8 по 10 апреля в Иркутске пройдут матчи XV кубка губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд. На этот раз заявку на участие в соревнованиях на спортивной арене ледового дворца «Байкал» подали 20 команд. География участников представлена весьма широко. Помимо иркутян в турнире примут участие не только любительские коллективы из Иркутской области, но и представители других регионов Сибири. В их числе красноярский «Енисейпром», читинские «Чита» и «Забайкалец», а также «Уда» из села Хоринск Республики Бурятия.
В течение двух первых дней 16 команд проведут в четырёх группах предварительные турниры. Победители групп встретятся в четвертьфинале с четырьмя сильнейшими командами области. В заключительный день соревнований полуфиналисты разыграют между собой призовые места. Все матчи проводятся в формате двух таймов по 20 минут.
8 и 9 апреля вход на матчи турнира бесплатный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Участники:
Группа А
«Енисейпром» (Красноярск)
«Сибскана-Рекорд-2004» (Иркутск)
«Уда» (Бурятия, с. Хоринск)
«Мамоны» (Иркутский район)
Группа Б
«Забайкалец» (Чита)
«Факел» (Усть-Илимск)
ХК «Солнечный» (Иркутск)
«Сибскана-2007» (Иркутск)
Группа В
«ЦРС-Байкал-Энергия» (Иркутск)
«Лесохимик» (Усть-Илимск)
«Шахтёр» (Черемхово)
«Плейона» (Иркутск)
Группа Г
«Сибскана» женская (Иркутск)
«Сибскана-Рекорд-2006» (Иркутск)
«Урожай-Тулун» (Тулун)
«Чита» (Чита)
Команды, посеянные в 1/4 финала
«Янта» (Иркутск)
«Иркутский Политех» (Иркутск)
«Юность-регион» (Иркутск)
«Байкал-Энергия ветераны» (Иркутск)
Календарь матчей
8 апреля (пятница)
1. 09:00 «Сибскана-Рекорд-2006» - «Урожай-Тулун»
2. 09:50 «Сибскана» женская - «Чита»
3. 11:00 «Сибскана-Рекорд-2006» - «Чита»
4. 11:50 «Сибскана» женская - «Урожай-Тулун»
5. 13:00 «Мамоны» - «Енисейпром»
6. 13:50 «Сибскана-Рекорд-2004» - «Уда»
7. 15:00 «Енисейпром» - «Уда»
8. 15:50 «Сибскана-Рекорд-2004» - «Мамоны»
9. 17:00 «Сибскана-2007» - «Забайкалец»
10. 17:50 ХК «Солнечный» - «Факел»
11. 19:00 «Сибскана-2007» - «Факел»
12. 19:50 «Забайкалец» - ХК «Солнечный»
13. 21:00 «Лесохимик» - «Шахтёр»
14. 21:50 «ЦРС-Байкал-Энергия» - «Плейона»
15. 23:00 «Шахтёр» - «ЦРС-Байкал-Энергия»
16. 23:50 «Лесохимик» - «Плейона»
9 апреля (суббота)
17. 09:00 «Енисейпром» - «Сибскана-Рекорд-2004»
18. 09:50 «Уда» - «Мамоны»
19. 11:00 «Урожай-Тулун» - «Чита»
20. 11:50 «Сибскана» женская - «Сибскана-Рекорд-2006»
21. 13:00 «Плейона» - «Шахтёр»
22. 13:50 «Лесохимик» - «ЦРС-Байкал-Энергия»
23. 15:00 «Сибскана-2007» - ХК «Солнечный»
24. 15:50 «Забайкалец» - «Факел»
1/4 финала
25. 18:00 «Байкал-Энергия ветераны» - 1 место гр. А
26. 19:15 «Юность-регион» – 1 место гр. Б
27. 20:30 «Иркутский Политех» – 1 место гр. Г
28. 21:45 «Янта» – 1 место гр. В
10 апреля (воскресенье)
1/2 финала
29. 10:00 Победитель матча 25 – Победитель матча 26
30. 11:20 Победитель матча 27 – Победитель матча 28
Матч за 3 место
31. 12:45 Проигравший матча 29 – Проигравший матча 30
Финал
32. 14:00 Победитель матча 29 – Победитель матча 30
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В Иркутске разыграют кубок губернатора по хоккею с мячом
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