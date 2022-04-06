 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

Иркутянин выплатил 756 тысяч, чтобы не лишиться Mercedes-Maybach

Иркутянин выплатил 756 тысяч, чтобы не лишиться Mercedes-Maybach
Общество,  Фото:сайт УФССП по Иркутской области
Иркутянин не захотел становиться пешеходом

В отделении судебных приставов по исполнению о взыскании алиментных платежей по городу Иркутск и Иркутскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина в пользу бывшей супруги на содержание дочери в размере установленном в нотариальном соглашении. 

Размер ежемесячных выплат варьируется от 100 до 150 тысяч рублей. Накопленная сумма задолженности составила 756 тысяч рублей, сообщает пресс-служба исполнительного ведомства.

- Чтобы побудить должника перечислить денежные средства на содержание ребенка, на автомобиль марки Mercedes-Benz S500 4Matic Maybach, 2016 года выпуска, судебным приставом наложен арест с целью его последующей передачи на реализацию, - говорится в сообщении.

Мужчина не пожелал становиться пешеходом, и оплатил алименты в полном объеме. И обязался впредь исполнять свои отцовские обязанности своевременно.   
алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин выплатил 756 тысяч, чтобы не лишиться Mercedes-Maybach
Иркутянин выплатил 756 тысяч, чтобы не лишиться Mercedes-Maybach
Общество, 06.04.2022
Иркутянин не захотел становиться пешеходом
В Бурятии приведут в порядок дом культуры небольшого села
В Бурятии приведут в порядок дом культуры небольшого села
Общество, 06.04.2022
Жители улуса Дабатуй ждут ремонта давно
В Забайкалье установили вышку для наблюдения за даурскими журавлями
Общество, 06.04.2022
Вышка появилась на место гнездования многих видов птиц, включая редчайших даурских журавлей
В Бурятии бывшие выпускники попрощались с идущей под снос школой
В Бурятии бывшие выпускники попрощались с идущей под снос школой
Общество, 06.04.2022
Бывшие ученики, окончившие школу 20 лет назад, в последний раз прошлись по старому зданию
Лучший таксист Бурятии поедет в Чечню
Лучший таксист Бурятии поедет в Чечню
Общество, 06.04.2022
Поездка и проживание будут бесплатными
Глава Бурятии высоко оценил новый детсад в Улан-Удэ
Глава Бурятии высоко оценил новый детсад в Улан-Удэ
Общество, 06.04.2022
Современный детский сад будут посещать 280 детей
В Бурятии школьников наградили поездкой на картинг-арену за рисунки птиц
В Бурятии школьников наградили поездкой на картинг-арену за рисунки птиц
Общество, 06.04.2022
Ребята нарисовали животный мир Тугнуйского заказника
Центр ядерной медицины откроют в Улан-Удэ во второй половине года
Центр ядерной медицины откроют в Улан-Удэ во второй половине года
Общество, 06.04.2022
Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы
Мэр Улан-Удэ: «Мы открываем 15-й детский сад за 3 года»
Мэр Улан-Удэ: «Мы открываем 15-й детский сад за 3 года»
Общество, 06.04.2022
Открылся третий корпус детского сада №96 «Калинка»
Военный комиссар Бурятии: «Ни один призывник не будет отправлен на Донбасс»
Военный комиссар Бурятии: «Ни один призывник не будет отправлен на Донбасс»
Общество, 06.04.2022
В Бурятии началась подготовка к весеннему призыву на военную службу
В Улан-Удэ актриса кукольного театра выпустила песню
В Улан-Удэ актриса кукольного театра выпустила песню
Общество, 06.04.2022
Баярма Бобоева выпустила дебютный трек
Обрядовый чёрный козёл напугал жителей пригорода Улан-Удэ
Обрядовый чёрный козёл напугал жителей пригорода Улан-Удэ
Общество, 06.04.2022
Чёрный козёл разгуливает по улицам села Сотниково
Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Общество, 06.04.2022
Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка
90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе
90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе
Общество, 06.04.2022
Фитнесом в большей степени занимаются специалисты компаний, чью работу принято называть «сидячей»
В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики
В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики
Общество, 06.04.2022
Временное дежурство организовано на опасных и труднодоступных участках дорог

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^