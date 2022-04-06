Иркутянин выплатил 756 тысяч, чтобы не лишиться Mercedes-Maybach





Размер ежемесячных выплат варьируется от 100 до 150 тысяч рублей. Накопленная сумма задолженности составила 756 тысяч рублей, сообщает пресс-служба исполнительного ведомства.



- Чтобы побудить должника перечислить денежные средства на содержание ребенка, на автомобиль марки Mercedes-Benz S500 4Matic Maybach, 2016 года выпуска, судебным приставом наложен арест с целью его последующей передачи на реализацию, - говорится в сообщении.



Мужчина не пожелал становиться пешеходом, и оплатил алименты в полном объеме. И обязался впредь исполнять свои отцовские обязанности своевременно.

В отделении судебных приставов по исполнению о взыскании алиментных платежей по городу Иркутск и Иркутскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина в пользу бывшей супруги на содержание дочери в размере установленном в нотариальном соглашении.