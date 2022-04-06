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В Бурятии бывшие выпускники попрощались с идущей под снос школой

В Бурятии бывшие выпускники попрощались с идущей под снос школой
Общество, 
Бывшие ученики, окончившие школу 20 лет назад, в последний раз прошлись по старому зданию

На месте старой школы в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии появится новая.

В ближайшее время начнётся демонтаж старой школы и разработка котлованов под строительство новой современной школы. Она будет рассчитана на 450 мест, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.

В минстрое Бурятии рассказали, что здание новой школы будет площадью 6 536 кв.метров. Центральный корпус будет состоять из трёх этажей, остальная часть двухэтажная. Появится новое оборудование. На территории будет расположена спортивная площадка с искусственным покрытием, а также гараж, рассчитанный на три автомобиля.

Бывшие ученики этой школы, окончившие её ещё 20 лет назад, специально пришли в стены попрощаться.

- Мы очень рады такому важному событию. Пришло время меняться и менять инфраструктуру. Наш 63-й выпуск сегодня попрощался со старым зданием, мы покинули его стены 20 лет назад. Сегодня мы вспомнили много счастливых радостных моментов. А сейчас в юбилейный год нашего выпуска начинается новый этап для школы. Надеемся, что новая школа будет радовать учеников, их родителей и педагогов, станет таким же местом силы как старая школа для нас, - поделились своими впечатлениями выпускники Сосново-Озёрской школы.

 
Подрядная организация - ООО «Витим» - должна завершить работы до 30 июня 2023 года.
школа

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