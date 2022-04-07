В столице республики днём до +18
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. По южной половине днём тёплая погода, местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +16,+21, по Прибайкалью и северу +6,+11, при снеге -3,+2.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +16,+18.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
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