В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республики днём до +18



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. По южной половине днём тёплая погода, местами возможен небольшой дождь.



Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +16,+21, по Прибайкалью и северу +6,+11, при снеге -3,+2.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +16,+18.

