Поездка и проживание будут бесплатными
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии выберут лучшего водителя такси. Конкурс состоится в Улан-Удэ 11 апреля, он пройдёт в рамках IV всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2021».
Победитель представит Бурятию в финале конкурса, который состоится с 16 по 18 мая. в Чеченской Республике. Поездку и проживание лучшему таксисту республики оплатит оргкомитет.
У водителей проверят теоретические знания, в том числе историю региона, ПДД, законодательство о такси, основы оказания первой помощи при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок в такси.
На автодроме участникам предложат выполнить восемь упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр», «Установка детского кресла» и «Плавность вождения». Последний конкурс очень занятный, так как водителю необходимо будет ехать со стаканом воды на крыше.
Победитель и призёры получат ценные подарки и денежные призы: 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно.
Помогать в выборе лучшего водителя такси будут жители республики. Водители, которые наберут максимальное количество голосов в ходе онлайн-голосования, получат специальные подарки от организаторов и партнёров, а также звание «Лучший водитель такси по мнению пассажиров».
Лучший таксист Бурятии поедет в Чечню
Общество, Фото:
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