Жители улуса Дабатуй ждут ремонта давно
В улусе Дабатуй Бичурского района в этом году проведут капитальный ремонт местного клуба. Здание построенное в 1968 году уже изрядно обветшало и требует незамедлительного ремонта. Сельский клуб обновят в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят 5 млн 145 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Строители подрядной организации проведут комплексный капитальный ремонт здания: заменят кровлю, отремонтируют фасад, системы отопления и освещения, заменят кирпичную кладку, а также внутренние помещения - стены, деревянные полы, постелят линолеум, установят пандус, пробурят скважину и реконструируют сцену.
- Мы ждем этого ремонта давно. Все стены, полы и потолки прохудились. Зимой очень холодно. Воды нет. Хоть людей у нас проживает и немного, но собраться в клубе – это святое. Не одной же работой жить - порадоваться, спеть и поплясать тоже хочется. У нас действуют три кружка: детский «Умелые ручки», а также «Хозяюшка» и танцевальный - «Молодежный», - рассказала старший методист сельского клуба Наталья Бадмаева.
Долгожданного ремонта ждут, конечно же, и сами жители улуса Дабатуй, ведь клуб - это центр жизни села.
Здесь проходят собрания, праздники, новогодние представления, словом, все спортивные, развлекательные и игровые мероприятия, а также в клубе в свободное время собирается молодёжь.
В Бурятии приведут в порядок дом культуры небольшого села
Общество, Фото:
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