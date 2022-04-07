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Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности

Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов

14 апреля в Улан-Удэ проведут фестиваль финансовой грамотности. Мероприятие начнётся в 12:00 на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. Фестиваль пройдёт в рамках всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 2022 года.

- Фестиваль финансовой грамотности проводится с целью заинтересовать молодое поколение темой финансовой грамотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний в области финансовой грамотности и ориентировано на школьников 9-11 классов, обучающихся ссузов и вузов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

В программе фестиваля для детей и молодёжи предусмотрены викторины, квест по финансовой грамотности и деловая игра «Малый бизнес». Участников мероприятия также ожидает встреча с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята поделятся своим опытом участия в подобных мероприятиях.

Участниками фестиваля станут министерство финансов Бурятии, управление федеральной налоговой службы по республике, УФС Роспотребнадзора по РБ, центры предпринимательства, страховые компании и банки. Они осветят актуальные темы по финансовой грамотности, а специалисты проведут консультации.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия фестиваль финансовая грамотность молодежь ссузы вузы школа

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