Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности

Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов



14 апреля в Улан-Удэ проведут фестиваль финансовой грамотности. Мероприятие начнётся в 12:00 на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. Фестиваль пройдёт в рамках всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 2022 года.



- Фестиваль финансовой грамотности проводится с целью заинтересовать молодое поколение темой финансовой грамотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний в области финансовой грамотности и ориентировано на школьников 9-11 классов, обучающихся ссузов и вузов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В программе фестиваля для детей и молодёжи предусмотрены викторины, квест по финансовой грамотности и деловая игра «Малый бизнес». Участников мероприятия также ожидает встреча с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята поделятся своим опытом участия в подобных мероприятиях.



Участниками фестиваля станут министерство финансов Бурятии, управление федеральной налоговой службы по республике, УФС Роспотребнадзора по РБ, центры предпринимательства, страховые компании и банки. Они осветят актуальные темы по финансовой грамотности, а специалисты проведут консультации.



Возрастное ограничение 12+

