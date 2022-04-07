Соревнования проведут в КСК
9 и 10 апреля в столице Бурятии пройдёт российский турнир по спортивным танцам «Жемчужина Байкала». Соревнования состоятся в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
В турнире примут участие пары из Иркутска, Ангарска, Читы, Братска, Нерюнгри и Улан-Удэ.
- Приглашаем всех желающих прийти и насладиться уникальным сочетанием искусства и спорта! – сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.
Фоторепортаж с прошлогоднего турнира можно посмотреть здесь.
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В Улан-Удэ состоится турнир по спортивным танцам
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