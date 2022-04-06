За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны
Сборная Бурятии вновь доказала своё превосходство и мастерство на чемпионате и первенстве России по ушу-таолу. Спортсмены завоевали 10 медалей соревнований.
Амгалан Ж. четырежды поднялся на высшую ступень пьедестала. Спортсмен успешно выступил в категории «юниоры» в видах программы: «чанцюань», «даошу», «гуньшу», «дуйлянь» в паре с Никитой В.
Победителем в двух видах и бронзовым призёром среди юниоров стал Никита В. в программах «цзяньшу» и «дуйлянь» в паре с Амгаланом Ж., и «цяншу».
Серебряными призёрами стали Инга П. и Валерия П. Бронзовым призёром среди юниорок стала Софья Д. в программе «наньцюань».
- Родители, спортсмены и тренеры –это команда. Только благодаря их вере и поддержке мы достигаем такого успеха, - отметили в федерации ушу Бурятии.
В соревнованиях принимали участие около 700 спортсменов из 31 региона страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Ушуисты Бурятии выиграли 10 медалей первенства и чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участников программы отберут по шести направлениям
Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет»
Традиционный праздник проводится уже восьмой год
Проверят правила содержания домашних питомцев и чистоту придомовых территорий
В Прибайкальском нацпарке прошли мероприятия по учёту диких свиней
За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны
Старший лейтенант вынес из-под обстрела двух раненных
Завершается регистрация участников забега на пик Любви
В администрации города уже отреагировали на ситуацию с памятником
На смену снегопадам придут дожди
Иркутянин не захотел становиться пешеходом
Претенденты пройдут тестирование и сдадут нормативы
Жители улуса Дабатуй ждут ремонта давно
Вышка появилась на место гнездования многих видов птиц, включая редчайших даурских журавлей
Бывшие ученики, окончившие школу 20 лет назад, в последний раз прошлись по старому зданию