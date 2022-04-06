Ушуисты Бурятии выиграли 10 медалей первенства и чемпионата России

Общество, Фото: школа ушу «Золотой Дракон»

За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны



Сборная Бурятии вновь доказала своё превосходство и мастерство на чемпионате и первенстве России по ушу-таолу. Спортсмены завоевали 10 медалей соревнований.



Амгалан Ж. четырежды поднялся на высшую ступень пьедестала. Спортсмен успешно выступил в категории «юниоры» в видах программы: «чанцюань», «даошу», «гуньшу», «дуйлянь» в паре с Никитой В.



Победителем в двух видах и бронзовым призёром среди юниоров стал Никита В. в программах «цзяньшу» и «дуйлянь» в паре с Амгаланом Ж., и «цяншу».



Серебряными призёрами стали Инга П. и Валерия П. Бронзовым призёром среди юниорок стала Софья Д. в программе «наньцюань».



- Родители, спортсмены и тренеры –это команда. Только благодаря их вере и поддержке мы достигаем такого успеха, - отметили в федерации ушу Бурятии.



В соревнованиях принимали участие около 700 спортсменов из 31 региона страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

