Центр ядерной медицины откроют в Улан-Удэ во второй половине года

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова накануне, 5 апреля, посетила Центр ядерной медицины. Этот медицинский объект позволит внедрить в Бурятии передовые технологии ПЭТ/КТ - ранней диагностики ряда онкологических заболеваний, оценки степени распространённости опухолевого процесса, составления персонифицированного плана лечения пациента и др.
Строительство завершено. 31 января получено разрешение на ввод в эксплуатацию, здание поставлено на кадастровый учёт. Сейчас полным ходом идут пусконаладочные работы высокотехнологичного оборудования.
Директор по строительно-монтажным работам Владимир Олимский дал подробный отчёт министру. Он показал ей помещения медцентра и рассказал о его устройстве. Здесь два лифта (грузоподъёмностью до 1000 и 1600 кг), система очистки воздуха, повсюду установлено видеонаблюдение.
- Впереди этап – лицензирование медицинской деятельности. Ожидаем завершение всех подготовительных работ и открытие центра на приём пациентов в третьем квартале этого года, - написала Евгения Лудупова на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Центр ядерной медицины построен в рамках частно-государственного партнёрства. Оказание медицинских услуг будет бесплатным - по медицинскому полису по направлениям врачей, отметила министр.
Ближайшие такие центры в Красноярске и Хабаровске.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство Центра началось в 2020 году на территории республиканского клинического онкодиспансера.
Ежегодно в центре предполагается проводить более семи тысяч исследований по диагностике злокачественных новообразований и заболеваний сердечнососудистой системы. Предполагается, что создание центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году. Также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тысяч населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 8% к 2025 году.