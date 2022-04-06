На Дальнем Востоке проверяют войска

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Контрольная проверка за зимний период обучения началась в войсках Восточного военного округа



Мероприятия проверки войск ВВО пройдут на полигонах Бурятии, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Носулева.



В ходе первичных мероприятий проверки в управлении ВВО создано более 10 специальных рабочих групп. Основной целью контрольной проверки является оценка состояния боевого дежурства, оперативной подготовки войск, а также состояние материально-технического обеспечения.



Также по плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и войсковых частей, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники.



Особое внимание будет уделено соединениям и воинским частям ВВО, которые претендуют на присвоение почётного звания «Ударные».



Всего в контрольной проверке войск округа за зимний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

