Контрольная проверка за зимний период обучения началась в войсках Восточного военного округа
Мероприятия проверки войск ВВО пройдут на полигонах Бурятии, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Носулева.
В ходе первичных мероприятий проверки в управлении ВВО создано более 10 специальных рабочих групп. Основной целью контрольной проверки является оценка состояния боевого дежурства, оперативной подготовки войск, а также состояние материально-технического обеспечения.
Также по плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и войсковых частей, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники.
Особое внимание будет уделено соединениям и воинским частям ВВО, которые претендуют на присвоение почётного звания «Ударные».
Всего в контрольной проверке войск округа за зимний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
На Дальнем Востоке проверяют войска
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участников программы отберут по шести направлениям
Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет»
Традиционный праздник проводится уже восьмой год
Проверят правила содержания домашних питомцев и чистоту придомовых территорий
В Прибайкальском нацпарке прошли мероприятия по учёту диких свиней
За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны
Старший лейтенант вынес из-под обстрела двух раненных
Завершается регистрация участников забега на пик Любви
В администрации города уже отреагировали на ситуацию с памятником
На смену снегопадам придут дожди
Иркутянин не захотел становиться пешеходом
Претенденты пройдут тестирование и сдадут нормативы
Жители улуса Дабатуй ждут ремонта давно
Вышка появилась на место гнездования многих видов птиц, включая редчайших даурских журавлей
Бывшие ученики, окончившие школу 20 лет назад, в последний раз прошлись по старому зданию