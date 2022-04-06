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В Бурятии школьников наградили поездкой на картинг-арену за рисунки птиц

В Бурятии школьников наградили поездкой на картинг-арену за рисунки птиц
Общество, 
Ребята нарисовали животный мир Тугнуйского заказника

В Улан-Удэ состоялось награждение победителей конкурса рисунков на тему «Тугнуйский заказник Бурятии».

Как сообщили в «Бурприроде», Тугнуйский заказник создан в 1977 году для создания благоприятных условий - размножения и сохранения редких видов птиц — дроф и журавлей, а позже заказник стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия того места.

Тугнуйский заказник расположен на тридцати тысячах гектарах. Его основными объектами охраны являются обитатели местности: дрофа, журавли, водоплавающие птицы, сурок-тарбаган, чёрный аист, сапсан, степной орёл, журавль-красавка, дрофа, кот манул, серый журавль, тушканчик-прыгун и корсак.

Так, в конкурсе рисунков приняли участие более 25 школьников Мухоршибирского района. Дети нарисовали прекрасные виды Тугнуйского заказника, его живых обитателей, в том числе, краснокнижных птиц.

Школьники в качестве приза получили подарок - поездку в Улан-Удэ, где посетили картинг-арену. Там же школьникам, организаторы вручили памятные призы.

Организаторами конкурса выступила экологическая организация «Бурприрода» и её руководитель Алдар Цыбикмитов совместно с управлением образования Мухоршибирского района.

В «Бурприроде» отмечают, что планируют проводить такой конкурс ежегодно - возможно, среди подрастающего поколения кто-то станет защитником природы.
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