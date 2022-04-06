В Бурятии школьников наградили поездкой на картинг-арену за рисунки птиц

Ребята нарисовали животный мир Тугнуйского заказника



В Улан-Удэ состоялось награждение победителей конкурса рисунков на тему «Тугнуйский заказник Бурятии».



Как сообщили в «Бурприроде», Тугнуйский заказник создан в 1977 году для создания благоприятных условий - размножения и сохранения редких видов птиц — дроф и журавлей, а позже заказник стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия того места.



Тугнуйский заказник расположен на тридцати тысячах гектарах. Его основными объектами охраны являются обитатели местности: дрофа, журавли, водоплавающие птицы, сурок-тарбаган, чёрный аист, сапсан, степной орёл, журавль-красавка, дрофа, кот манул, серый журавль, тушканчик-прыгун и корсак.



Так, в конкурсе рисунков приняли участие более 25 школьников Мухоршибирского района. Дети нарисовали прекрасные виды Тугнуйского заказника, его живых обитателей, в том числе, краснокнижных птиц.



Школьники в качестве приза получили подарок - поездку в Улан-Удэ, где посетили картинг-арену. Там же школьникам, организаторы вручили памятные призы.



Организаторами конкурса выступила экологическая организация «Бурприрода» и её руководитель Алдар Цыбикмитов совместно с управлением образования Мухоршибирского района.



В «Бурприроде» отмечают, что планируют проводить такой конкурс ежегодно - возможно, среди подрастающего поколения кто-то станет защитником природы.