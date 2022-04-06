В Улан-Удэ актриса кукольного театра выпустила песню

Баярма Бобоева выпустила дебютный трек
Актриса театра «Ульгэр» Баярма Бобоева выпустила дебютную песню на бурятском языке «Эрхэ Сүлөө».
В переводе с бурятского «Эрхэ Сүлөө» значит - свобода.
Это атмосферный поп-трек, в основе которого лежит оригинальная мелодия бас гитары, синтезатора в исполнении нежного вокала Баярмы.
Музыку к поп-треку «Эрхэ Сүлөө» написал Арсалан Цыбденов, текст – Гандик Галсан-Нимын, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
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