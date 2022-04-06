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В Улан-Удэ актриса кукольного театра выпустила песню

Общество, 
Баярма Бобоева выпустила дебютный трек

Актриса театра «Ульгэр» Баярма Бобоева выпустила дебютную песню на бурятском языке «Эрхэ Сүлөө».

В переводе с бурятского «Эрхэ Сүлөө» значит - свобода.

Это атмосферный поп-трек, в основе которого лежит оригинальная мелодия бас гитары, синтезатора в исполнении нежного вокала Баярмы.

Музыку к поп-треку «Эрхэ Сүлөө» написал Арсалан Цыбденов, текст – Гандик Галсан-Нимын, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии. 
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