Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка
25 апреля состоится концерт «Филармонических сезонов», сообщает Бурятская филармония.
Для всех любителей классической музыки выступят лауреаты международных конкурсов, московские артисты — виолончелист Василий Степанов и пианистка Зарина Шиманская. Концерт пройдёт в зале Колледжа искусств имени Чайковского.
Василий Степанов — выпускник Московской консерватории, обучался в высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде. С юных лет музыкант ведёт активную сольную концертную деятельность. Лауреат международных конкурсов, в том числе победитель конкурса Мравинского и конкурса «Riga classic strings». Обладателей премий министра культуры РФ. Выступает в лучших залах России и мира. Принимал участие в записи музыки к кинофильмам «Собибор» (12+) и «Братство» (16+).
Зарина Шиманская уже в 11 лет получила стипендию филармонического общества Санкт-Петербурга, что позволило ей выступать в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Русском музее, Тронном зале Большого дворца в Петергофе. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, аспирантуру консерватории и магистратуру Гамбургской высшей школы музыки и театра. Лауреат конкурса «Виртуозы XXI века» в Москве, международного конкурса пианистов им. Джузеппе Терраччано в Джиффони-Сеи-Казали и конкурса IBLA Grand Prize в Рагузе.
В программе вечера: А. Дворжак, С.Прокофьев, И.Стравинский, М. Ростропович, П. Хиндемит, Э. Изаи.
Возрастное ограничение 6+
Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чёрный козёл разгуливает по улицам села Сотниково
Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка
Фитнесом в большей степени занимаются специалисты компаний, чью работу принято называть «сидячей»
Временное дежурство организовано на опасных и труднодоступных участках дорог
Зорикто Доржиев научит создавать цифровые эскизы
Бурятские артисты, выступавшие в ДНР и ЛНР, рассказали о своих впечатлениях
Рысь – скрытное животное, и запечатлеть её на камеру удаётся редко
Число заразившихся коронавирусом упало до 61
Работодателей привлекли к административной ответственности
Женщина не выплачивала алименты на троих детей
За два часа намерены расчистить «взлётку» и перрон
Накануне закрыли семь ледовых переправ
Спортсмены будут соревноваться на горных дистанциях
Конкурс направлен на развитие профессионального потенциала педагогов
В Улан-Удэ днём до +12