Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки

Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка



25 апреля состоится концерт «Филармонических сезонов», сообщает Бурятская филармония.



Для всех любителей классической музыки выступят лауреаты международных конкурсов, московские артисты — виолончелист Василий Степанов и пианистка Зарина Шиманская. Концерт пройдёт в зале Колледжа искусств имени Чайковского.



Василий Степанов — выпускник Московской консерватории, обучался в высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде. С юных лет музыкант ведёт активную сольную концертную деятельность. Лауреат международных конкурсов, в том числе победитель конкурса Мравинского и конкурса «Riga classic strings». Обладателей премий министра культуры РФ. Выступает в лучших залах России и мира. Принимал участие в записи музыки к кинофильмам «Собибор» (12+) и «Братство» (16+).



Зарина Шиманская уже в 11 лет получила стипендию филармонического общества Санкт-Петербурга, что позволило ей выступать в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Русском музее, Тронном зале Большого дворца в Петергофе. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, аспирантуру консерватории и магистратуру Гамбургской высшей школы музыки и театра. Лауреат конкурса «Виртуозы XXI века» в Москве, международного конкурса пианистов им. Джузеппе Терраччано в Джиффони-Сеи-Казали и конкурса IBLA Grand Prize в Рагузе.



В программе вечера: А. Дворжак, С.Прокофьев, И.Стравинский, М. Ростропович, П. Хиндемит, Э. Изаи.



Возрастное ограничение 6+

