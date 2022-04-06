 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки

Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка

25 апреля состоится концерт «Филармонических сезонов», сообщает Бурятская филармония.

Для всех любителей классической музыки выступят лауреаты международных конкурсов, московские артисты — виолончелист Василий Степанов и пианистка Зарина Шиманская. Концерт пройдёт в зале Колледжа искусств имени Чайковского.

Василий Степанов — выпускник Московской консерватории, обучался в высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде. С юных лет музыкант ведёт активную сольную концертную деятельность. Лауреат международных конкурсов, в том числе победитель конкурса Мравинского и конкурса «Riga classic strings». Обладателей премий министра культуры РФ. Выступает в лучших залах России и мира. Принимал участие в записи музыки к кинофильмам «Собибор» (12+) и «Братство» (16+).

Зарина Шиманская уже в 11 лет получила стипендию филармонического общества Санкт-Петербурга, что позволило ей выступать в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Русском музее, Тронном зале Большого дворца в Петергофе. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, аспирантуру консерватории и магистратуру Гамбургской высшей школы музыки и театра. Лауреат конкурса «Виртуозы XXI века» в Москве, международного конкурса пианистов им. Джузеппе Терраччано в Джиффони-Сеи-Казали и конкурса IBLA Grand Prize в Рагузе.

В программе вечера: А. Дворжак, С.Прокофьев, И.Стравинский, М. Ростропович, П. Хиндемит, Э. Изаи.

Возрастное ограничение 6+
концерт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Обрядовый чёрный козёл напугал жителей пригорода Улан-Удэ
Обрядовый чёрный козёл напугал жителей пригорода Улан-Удэ
Общество, 06.04.2022
Чёрный козёл разгуливает по улицам села Сотниково
Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Московские артисты устроят в Улан-Удэ вечер классической музыки
Общество, 06.04.2022
Перед зрителями выступят виолончелист и пианистка
90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе
90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе
Общество, 06.04.2022
Фитнесом в большей степени занимаются специалисты компаний, чью работу принято называть «сидячей»
В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики
В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики
Общество, 06.04.2022
Временное дежурство организовано на опасных и труднодоступных участках дорог
Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Общество, 06.04.2022
Зорикто Доржиев научит создавать цифровые эскизы
Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе
Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе
Общество, 06.04.2022
Бурятские артисты, выступавшие в ДНР и ЛНР, рассказали о своих впечатлениях
В Бурятии рысь «позировала» для фото
В Бурятии рысь «позировала» для фото
Общество, 06.04.2022
Рысь – скрытное животное, и запечатлеть её на камеру удаётся редко
В Бурятии за сутки никто не скончался от COVID-19
В Бурятии за сутки никто не скончался от COVID-19
Общество, 06.04.2022
Число заразившихся коронавирусом упало до 61
В Бурятии экс-госслужащего трудоустроили с нарушением
В Бурятии экс-госслужащего трудоустроили с нарушением
Общество, 06.04.2022
Работодателей привлекли к административной ответственности
В Бурятии алиментщицу на полгода отправили в колонию
В Бурятии алиментщицу на полгода отправили в колонию
Общество, 06.04.2022
Женщина не выплачивала алименты на троих детей  
Аэропорт Улан-Удэ вновь закрыт из-за снегопада
Аэропорт Улан-Удэ вновь закрыт из-за снегопада
Общество, 06.04.2022
За два часа намерены расчистить «взлётку» и перрон
В Бурятии действует одна ледовая переправа
В Бурятии действует одна ледовая переправа
Общество, 06.04.2022
Накануне закрыли семь ледовых переправ
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному туризму
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному туризму
Общество, 06.04.2022
Спортсмены будут соревноваться на горных дистанциях
В Бурятии присудят премии лучшим учителям
В Бурятии присудят премии лучшим учителям
Общество, 06.04.2022
Конкурс направлен на развитие профессионального потенциала педагогов
В Бурятии снежно и тепло
В Бурятии снежно и тепло
Общество, 06.04.2022
В Улан-Удэ днём до +12 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^