В Иркутской области посчитали диких кабанов

В Прибайкальском нацпарке прошли мероприятия по учёту диких свиней



Впервые в Прибайкальском национальном парке Иркутской области состоялись мероприятия по учёту кабана в местах искусственных концентраций. На всех подкормочных площадках, а их в Прибайкальском нацпарке 10 в 4 лесничествах, одномоментно были установлены фотоловушки, которые работали непрерывно в течение трёх дней.



По окончании учёта специалисты научного отдела просмотрели каждую серию снимков и подсчитали количество взрослых особей, сеголеток (молодняка) и подсвинков (молодых свиней до 2 лет) на каждой подкормочной площадке. В Маритуйском и Половинском лесничестве во время учёта кабаны посещали кормушки слабо из-за находящихся поблизости волков. В Большереченском и Байкальском лесничествах при проведении учёта никаких помех не возникло, здесь в «столовые» ежедневно заходили по 14-18 кабанов.



- Общая численность кабанов в Прибайкальском национальном парке по результатам учёта составила 69 особей, при примерно равном соотношении взрослых и молодняка. Исходя из данных о половозрастном составе поголовья и естественной смертности, специалистами научного отдела прогнозируется увеличение численности кабана до 136-146 особей к осени 2022 года. Оправдается ли этот прогноз — покажет повторный учёт на кормушках в ноябре, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

