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90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе

90% дальневосточников уверены, что спорт помогает в работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Фитнесом в большей степени занимаются специалисты компаний, чью работу принято называть «сидячей»

Сегодня отмечается Международный день спорта. К празднику служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, занимаются ли соискатели спортом, а также помогает ли физическая активность основной работе.

42% опрошенных дальневосточников регулярно занимаются спортом, около 40% – время от времени, а 3% - занимаются сезонным спортом. Постоянство в тренировках соблюдает больше мужчин, чем женщин (47% и 41% соответственно). Также регулярно предпочитают заниматься спортом представители сферы безопасности (61%) и высшего менеджмента (60%).

Чаще всего житель Дальнего Востока занимаются фитнесом (44%), бегом – 31%, плаванием – 18%. Фитнес предпочитают 58% женщин и каждый третий мужчина.

Основная часть дальневосточных респондентов (69%) занимаются спортом несколько раз в неделю, 9% - несколько раз в месяц, 14% - по настроению. Каждый третий респондент, который занимается бегом, принимал участие в марафонах и/или полумарафонах. Наиболее активными участниками забегов «на выносливость» являются представители сферы продаж (41%).

Интересно также, что фитнесом в большей степени занимаются специалисты компаний, чью работу принято называть «сидячей» (49%). Бег популярен среди тех, кто проводит большую часть рабочего дня на ногах (к ним относятся представители розничной торговли, повара, сотрудники сервисных служб и т.д.) – 35%. Футбол, тяжёлую атлетику и боевые искусства, чаще всего предпочитают работники компаний, чья занятость связана с физическим трудом. А лыжный спорт – специалисты с разъездным форматом работы.

Соискатели из дальневосточных регионов почти единогласно заявили, что спорт помогает основной работе – 80%. Чаще всего так отвечали юристы (90%), топ-менеджмент и бухгалтеры (79%), маркетинг (78%) и специалисты строительной сферы (76%).

На вопрос участвует ли работодатель в финансировании занятий спортом, лишь 3% дальневосточников заявили, что занятие спортом полностью входят в корпоративную программу, ещё 3% сообщили, что компания частично покрывает занятие спортом. 94% сотрудников компаний из регионов ДФО – занимаются спортом за свой счет.

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