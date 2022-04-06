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На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»

На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Традиционный праздник проводится уже восьмой год

2 апреля в Бурятии прошёл традиционный праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Фестиваль стал завершением зимнего туристического сезона на Байкале.

В этот солнечный день на территорию Забайкальского национального парка, в посёлок Курбулик приехало более двухсот человек. В 10 часов утра был дан старт ежегодным соревнованиям «Чивыркуйская рыбалка». Испытать свою удачу решили 33 рыбака. Весь призовой пьедестал заняли участники из села Уро Баргузинского района, впервые приехавшие на соревнования. Первое место занял Александр Грицков: его улов составил 1560 грамм. Второе место у Александра Шангина с уловом в 930 грамм. Ему повезло, с самого начала рыбалки, он первый среди участников поймал окуня, за что был отмечен в номинации «первая пойманная рыба». С результатом 880 грамм третье место досталось Роману Антонову.

Опытный рыбак Александр Красногоров из посёлка Усть-Баргузин выловил самую крупную рыбу, за что получил специальный приз – ледобур. Ещё один приз – настольные часы – вручили семье Евсеевых из посёлка Усть-Баргузин. Денежный приз получил самый старший участник рыбалки Анатолий Грицков из села Уро, которому исполнилось 75 лет.

Самую маленькую рыбу поймала Юлия Базарева из посёлка Усть-Баргузин. А самым юным участником стала пятилетняя рыбачка Ульяна У. из Улан-Удэ. «Самым удачливым рыбачком» оказался одиннадцатилетний Максим С. из посёлка Усть-Баргузин.

Праздничная программа открылась театрализованным прологом «В гостях у заповедной сказки». Затем состоялось торжественное открытие праздника. С приветственным словом ко всем участникам обратилось руководство ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и почётные гости.

Самых спортивных и активных ждали соревнования «Чивыркуйская ватрушка». В них приняли участие 25 пар. В спортивной эстафете места распределились следующим образом. Первое место – у Новожёновых Дмитрия и Влада из посёлка Баргузин, второе – у Буянова Хубисхала и Гармаевой Арюны из села Улюн, третье – у жителей Курбулика Молчановой Александры и Алексеева Матвея. В номинации «Самое чистое прохождение трассы» отмечены Мурзиненко Геннадий и Николай из Улан-Удэ.

Зрелищно прошёл конкурс «Сани с чудесами». Красивую презентацию саней «Колесница Клеопатры» представили сотрудники управления финансов администрации Баргузинского района, которые заняли первое место. Призёрами второй и третьей степени стали Бураловы Инна и Леонтий из села Улюн (конструкция «Ракета»), а также Исаковы Ольга и Мария из Улан-Удэ с конструкцией саней «Сани Феррари из Лимпопо».

Свой творческий потенциал продемонстрировали участники конкурса «Эти забавные животные». Участники нарядились в костюмы собаки, дикой кошки, коровы, тигра, обезьяны, рыбок, пингвинов, слоника и единорогов. В конкурсе было выделено две возрастные категории. В категории от 7 до 16 лет: первое место у Владислава С. из села Баргузин, второе – у Арюны Г., третье – у Владислава Б. из села Улюн. А в категории от 17 лет и старше: первое место у Баяндуевой Туяны из Улюна, второе – у Буянова Хубисхала, также представлявшем Улюн. Третье место разделили Исакова Ольга из Улан-Удэ и Плеханова Розалия из посёлка Усть-Баргузин.

Кроме этого, для гостей мероприятия был организован мастер-класс по рисованию и раскрашиванию деревянных магнитов. На празднике можно было сделать снимки в фотозонах, приобрести сувениры на память, а также чаи Баргузинской долины.

По окончании всех конкурсов на сцене прошло награждение победителей, призёров и беспроигрышная лотерея. Празднование завершилось ёхором, в котором приняли участие все собравшиеся, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Байкал Бурятия Праздники фестиваль конкурс рыбалка Баргузинский район

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