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В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики

В Улан-Удэ из-за снегопада на опасных участках дежурят уборщики
Общество, 
Временное дежурство организовано на опасных и труднодоступных участках дорог

Специалисты комбината по благоустройству Улан-Удэ продолжают подсыпать городские дороги после ночного снегопада. Однако утром сложно добраться до некоторых участков из-за пробок. Поэтому принято решение организовать временное дежурство на опасных и труднодоступных участках дорог, чтобы избежать больших заторов и аварийных ситуаций.

- На дежурство были выставлены семь уборщиков территорий. Также на каждом участке был организован необходимый объем инертного материала. В случае необходимости уборщики территорий незамедлительно подсыпают труднодоступные места ручным способом, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Временное дежурство было организовано на следующих участках:

- В Октябрьском районе: ул. Зои Космодемьянской, ул. Мокрова

- В Советском районе: выезд с Селенгинского моста на ул. Борсоева, Шефский подъем, ул. Сухэ-Батора, мост «Бегущая Лань»

- В Железнодорожном районе: развязка на ул. Революции 1905 года

Также жители могут сообщить информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ только за два часа снегопада этой ночью высыпали 266 тонн песка на городские дороги. При этом что на устранение обычного снегопада за сутки уходит порядка 350-400 тонн.




Снегопад уборка снега

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