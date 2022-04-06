Зорикто Доржиев научит создавать цифровые эскизы
В Улан-Удэ в центре современного искусства Бурятии «Залуу» состоится серия мастер-классов «Цифровые технологии в современной живописи» в рамках проекта «Портретные четверги».
На этот раз обучающее мероприятие проведёт бурятский художник с мировым именем Зорикто Доржиев. За отправную точку «Портретного четверга» художник выбрал свои картины «Мантра» и «Пульсация».
Как рассказали в «Залуу», на мастер-классе 7 апреля - Зорикто вместе с участниками создаст цифровой эскиз, сам художник будет работать в программе ProCreate на айпаде. Для работы участникам понадобятся айпады, ноутбуки, планшеты с подходящим софтом.
14 апреля знаменитый художник покажет участникам как лучше всего переносить эскизы на холст и писать акриловыми красками.
Организаторы обещают, что гости мастер-класса от Зорикто Доржиева получат знания и практику обработки изображений для художественных целей, цифровой рисовальный опыт работы со слоями, кистями и фильтрами, а также умение размышлять, рассуждать и фантазировать при создании композиции.
Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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