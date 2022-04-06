 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ

Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергея Тарасенко
Зорикто Доржиев научит создавать цифровые эскизы

В Улан-Удэ в центре современного искусства Бурятии «Залуу» состоится серия мастер-классов «Цифровые технологии в современной живописи» в рамках проекта «Портретные четверги».

На этот раз обучающее мероприятие проведёт бурятский художник с мировым именем Зорикто Доржиев. За отправную точку «Портретного четверга» художник выбрал свои картины «Мантра» и «Пульсация».

Как рассказали в «Залуу», на мастер-классе 7 апреля - Зорикто вместе с участниками создаст цифровой эскиз, сам художник будет работать в программе ProCreate на айпаде. Для работы участникам понадобятся айпады, ноутбуки, планшеты с подходящим софтом.

14 апреля знаменитый художник покажет участникам как лучше всего переносить эскизы на холст и писать акриловыми красками.

Организаторы обещают, что гости мастер-класса от Зорикто Доржиева получат знания и практику обработки изображений для художественных целей, цифровой рисовальный опыт работы со слоями, кистями и фильтрами, а также умение размышлять, рассуждать и фантазировать при создании композиции.
Зорикто Доржиев мастер-классы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Знаменитый художник даст мастер-классы в Улан-Удэ
Общество, 06.04.2022
Зорикто Доржиев научит создавать цифровые эскизы
Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе
Артистов из Бурятии наградили за выступления на Донбассе
Общество, 06.04.2022
Бурятские артисты, выступавшие в ДНР и ЛНР, рассказали о своих впечатлениях
В Бурятии рысь «позировала» для фото
В Бурятии рысь «позировала» для фото
Общество, 06.04.2022
Рысь – скрытное животное, и запечатлеть её на камеру удаётся редко
В Бурятии за сутки никто не скончался от COVID-19
В Бурятии за сутки никто не скончался от COVID-19
Общество, 06.04.2022
Число заразившихся коронавирусом упало до 61
В Бурятии экс-госслужащего трудоустроили с нарушением
В Бурятии экс-госслужащего трудоустроили с нарушением
Общество, 06.04.2022
Работодателей привлекли к административной ответственности
В Бурятии алиментщицу на полгода отправили в колонию
В Бурятии алиментщицу на полгода отправили в колонию
Общество, 06.04.2022
Женщина не выплачивала алименты на троих детей  
Аэропорт Улан-Удэ вновь закрыт из-за снегопада
Аэропорт Улан-Удэ вновь закрыт из-за снегопада
Общество, 06.04.2022
За два часа намерены расчистить «взлётку» и перрон
В Бурятии действует одна ледовая переправа
В Бурятии действует одна ледовая переправа
Общество, 06.04.2022
Накануне закрыли семь ледовых переправ
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному туризму
В Бурятии пройдёт первенство по спортивному туризму
Общество, 06.04.2022
Спортсмены будут соревноваться на горных дистанциях
В Бурятии присудят премии лучшим учителям
В Бурятии присудят премии лучшим учителям
Общество, 06.04.2022
Конкурс направлен на развитие профессионального потенциала педагогов
В Бурятии снежно и тепло
В Бурятии снежно и тепло
Общество, 06.04.2022
В Улан-Удэ днём до +12 
В Улан-Удэ проведут «Байкальский танцевальный марафон»
В Улан-Удэ проведут «Байкальский танцевальный марафон»
Общество, 05.04.2022
Гала-концерт межрегионального конкурса состоится в конце апреля
Забайкалье примет фестиваль социальных танцев «Hola, Chitata»
Забайкалье примет фестиваль социальных танцев «Hola, Chitata»
Общество, 05.04.2022
Заявки на участие принимаются до 12 мая
Иркутск присоединится ко Всемирному дню здоровья
Иркутск присоединится ко Всемирному дню здоровья
Общество, 05.04.2022
Горожане смогут проверить своё здоровье
В Бурятии напишут «Тотальный диктант»
В Бурятии напишут «Тотальный диктант»
Общество, 05.04.2022
Площадки проекта организуют в Бичурском и Тарбагатайском районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^