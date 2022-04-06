В Бурятии рысь «позировала» для фото













Справка:



Рысь – средних размеров зверь семейства кошачьи, отряда хищные, с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким, как бы «куцым» хвостом. Уши небольшие, стоячие, увенчанные длинными кисточками, на щеках заметны «баки». Ноги относительно толстые, одновременно с этим стройные с крупной округлой лапой и острыми втяжными когтями.



Длина тела у самцов 76-106 сантиметров, а у самок на 3-6 сантиметров меньше. Хвост - от 10 до 20 сантиметров. Вес взрослых зверей - 16-20, редко - до 30 кг. Продолжительность жизни 10-15 лет.



Это «чистокровный» хищник, добывает в пищу всё, что движется и доступно ей по силам. Рысь охотится на зайцев, косуль, кабаргу, серну, туров, различных птиц (в первую очередь, рябчиков и тетеревов), грызунов, а также молодняк оленей, кабанов, лосей.



Конституция рыси с её узкой грудной клеткой не приспособлена к длительному бегу, излюбленные приёмы охоты – подкарауливание жертвы на путях движения, в местах концентрации (водопои, солонцы).

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе рысёнок пробрался в сарай жителя села Новый Заган Мухоршибирского района. Инспекторы заповедника приехали на помощь животному. Детёныша рыси поймали, накормили мясом и отпустили на волю.Рысь – средних размеров зверь семейства кошачьи, отряда хищные, с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким, как бы «куцым» хвостом. Уши небольшие, стоячие, увенчанные длинными кисточками, на щеках заметны «баки». Ноги относительно толстые, одновременно с этим стройные с крупной округлой лапой и острыми втяжными когтями.Длина тела у самцов 76-106 сантиметров, а у самок на 3-6 сантиметров меньше. Хвост - от 10 до 20 сантиметров. Вес взрослых зверей - 16-20, редко - до 30 кг. Продолжительность жизни 10-15 лет.Это «чистокровный» хищник, добывает в пищу всё, что движется и доступно ей по силам. Рысь охотится на зайцев, косуль, кабаргу, серну, туров, различных птиц (в первую очередь, рябчиков и тетеревов), грызунов, а также молодняк оленей, кабанов, лосей.Конституция рыси с её узкой грудной клеткой не приспособлена к длительному бегу, излюбленные приёмы охоты – подкарауливание жертвы на путях движения, в местах концентрации (водопои, солонцы).

В Алтачейском заказнике в Бурятии государственному инспектору Сергею Красикову удалось запечатлеть одно из самых скрытных и загадочных животных – рысь. Фотографии опубликовали на странице Байкальского государственного заповедника в соцсети «Вконтакте».Рысь не просто пробегала мимо, она заметила людей и даже немного «попозировала» на камеру. Она остановилась и уверенно посмотрела в объектив, позволив себя запечатлеть.