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В Бурятии рысь «позировала» для фото

В Бурятии рысь «позировала» для фото
Общество,  Фото:Сергей Красиков
Рысь – скрытное животное, и запечатлеть её на камеру удаётся редко

В Алтачейском заказнике в Бурятии государственному инспектору Сергею Красикову удалось запечатлеть одно из самых скрытных и загадочных животных – рысь. Фотографии опубликовали на странице Байкальского государственного заповедника в соцсети «Вконтакте».


Рысь не просто пробегала мимо, она заметила людей и даже немного «попозировала» на камеру. Она остановилась и уверенно посмотрела в объектив, позволив себя запечатлеть.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе рысёнок пробрался в сарай жителя села Новый Заган Мухоршибирского района. Инспекторы заповедника приехали на помощь животному. Детёныша рыси поймали, накормили мясом и отпустили на волю.  

Справка:

Рысь – средних размеров зверь семейства кошачьи, отряда хищные, с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким, как бы «куцым» хвостом. Уши небольшие, стоячие, увенчанные длинными кисточками, на щеках заметны «баки». Ноги относительно толстые, одновременно с этим стройные с крупной округлой лапой и острыми втяжными когтями.

Длина тела у самцов 76-106 сантиметров, а у самок на 3-6 сантиметров меньше. Хвост - от 10 до 20 сантиметров. Вес взрослых зверей - 16-20, редко - до 30 кг. Продолжительность жизни 10-15 лет.

Это «чистокровный» хищник, добывает в пищу всё, что движется и доступно ей по силам. Рысь охотится на зайцев, косуль, кабаргу, серну, туров, различных птиц (в первую очередь, рябчиков и тетеревов), грызунов, а также молодняк оленей, кабанов, лосей.

Конституция рыси с её узкой грудной клеткой не приспособлена к длительному бегу, излюбленные приёмы охоты – подкарауливание жертвы на путях движения, в местах концентрации (водопои, солонцы).
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