«Серебряный» волонтёр из Бурятии приглашена на конкурс красоты

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Жительница Улан-Удэ может стать «Мировой моделью»



В Бурятии всё больше жителей республики старшего возраста становятся участниками движения «серебряных» волонтёров. Так, в Улан-Удэ состоялся конкурс красоты среди женщин старше 55 лет. Жительница столицы Бурятии, участница подиумной группы «Гоемсуу 55+» («Модница»), «серебряный» волонтёр Светлана Бадмаева победила сразу в двух номинациях конкурса «Топ-модель Бурятии 2022».



- Наша активистка стала лучшей среди 10 участниц. Она получила сразу два диплома. Один за титул «Первая Вице Топ Модель Бурятии 2022» и второй «Приз зрительских симпатий». В свои 57 лет Светлана Цыбиковна набралась смелости и бросила вызов молодым девушкам. Движение «Серебряные волонтёры» из разных уголков России проголосовали за неё. Мы рады за победу нашего волонтёра, которая доказала всем, что красота и женственность не имеет возраста, - поделилась эмоциями куратор подиумной группы «Гоемсуу 55+» Ютта Петонова.



Как рассказала сама Светлана Цыбиковна, до выхода на пенсию она работала в системе банковского дела.



- Много лет я занимаюсь йогой, так как считаю, что самое главное – гибкость ума и тела. Мой девиз: «Победа над возрастом! Позитив и креативность!», - объяснила победительница конкурса красоты.



После победы в республиканском конкурсе Светлана Бадмаева получила приглашение на участие в международном конкурсе красоты «Мировая модель», который впервые прошёл в России в городе Сочи летом 2021 года. Участие в нём принимают модели в возрасте от трёх лет и старше, возраст взрослых моделей варьируется от 18 до 65 лет, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



- Мы будем болеть за нашу активистку и надеемся на её победу! – уверенно заявила Ютта Петонова.

