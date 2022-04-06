На севере Бурятии проведут традиционный театральный фестиваль

Любительские театральные коллективы Курумканского района готовятся к «Театральной долине»



В Курумканском районе Бурятии пройдёт традиционный 35-й театральный фестиваль «Театральная долина – 2022». В мероприятии примут участие любительские театральные коллективы района: Улюнханский народный театр, Дыренский народный театр, Аргадинский народный театр, Барагханский народный театр и Курумканский народный театр.



Фестиваль продлится с 19 по 22 апреля. До конца апреля народные театры выступят с «обменными» гастролями по району. В рамках фестиваля пройдёт литературное кафе «Уулахан Барханайм орой дээгүүр», посвящённое 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького Н.Г. Дамдинова.



- Первый фестиваль состоялся в 1987 году. И с тех пор, на протяжении 35 лет, каждую весну народные театры района радуют своих земляков новыми постановками на бурятском языке. Каждый новый спектакль этих театров способствует повышению уровня их мастерства, раскрытию новых талантливых имён исполнителей, привлечению интереса зрителей, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+



