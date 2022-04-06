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В Бурятии пройдёт фестиваль инсталляций из байкальского мусора

В Бурятии пройдёт фестиваль инсталляций из байкальского мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Созданные работы станут местной достопримечательностью

С 16 по 17 июля в Бурятии пройдёт первый фестиваль инсталляций из байкальского мусора «Вечное искусство». Все предметы искусства, которые создадут художники, будут сделаны из мусора, собранного на берегах Баргузинского залива Байкала.

- Просить отдыхающих не мусорить и ругаться не помогает, и мы решили попробовать действовать наглядно, через искусство, — рассказали организаторы мероприятия художники Анна Назарова и Артём Маганов.

Фестиваль пройдёт на территории арт-резиденции «Радуга» в селе Максимиха. Все созданные работы останутся в постоянной экспозиции и станут местной достопримечательностью.

Организаторы ждут заявок от художников и скульпторов Бурятии до 25 апреля — им будут предоставлены все необходимые для творчества материалы, питание и проживание

Кроме художественных инсталляций, на фестивале можно будет увидеть уникальное выступление петербургского музыканта Фёдора Григорьева (бутылофон), посетить мастер-классы по изготовлению домашнего декора из вторсырья, посмотреть кино под открытым небом на лесной опушке, послушать лекции от экологов и искусствоведов, поучаствовать в обмене прочитанными книгами. Об этом сообщает туристский информационный центр «Байкал».

Возрастное ограничение 18+
Бурятия Байкал фестиваль мусор искусство

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