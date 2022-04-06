Созданные работы станут местной достопримечательностью
С 16 по 17 июля в Бурятии пройдёт первый фестиваль инсталляций из байкальского мусора «Вечное искусство». Все предметы искусства, которые создадут художники, будут сделаны из мусора, собранного на берегах Баргузинского залива Байкала.
- Просить отдыхающих не мусорить и ругаться не помогает, и мы решили попробовать действовать наглядно, через искусство, — рассказали организаторы мероприятия художники Анна Назарова и Артём Маганов.
Фестиваль пройдёт на территории арт-резиденции «Радуга» в селе Максимиха. Все созданные работы останутся в постоянной экспозиции и станут местной достопримечательностью.
Организаторы ждут заявок от художников и скульпторов Бурятии до 25 апреля — им будут предоставлены все необходимые для творчества материалы, питание и проживание
Кроме художественных инсталляций, на фестивале можно будет увидеть уникальное выступление петербургского музыканта Фёдора Григорьева (бутылофон), посетить мастер-классы по изготовлению домашнего декора из вторсырья, посмотреть кино под открытым небом на лесной опушке, послушать лекции от экологов и искусствоведов, поучаствовать в обмене прочитанными книгами. Об этом сообщает туристский информационный центр «Байкал».
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии пройдёт фестиваль инсталляций из байкальского мусора
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