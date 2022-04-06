Работодателей привлекли к административной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в 2020 году бывший специалист Северобайкальского отдела управления Росреестра по Бурятии трудоустроена в учреждения на должности библиотекаря, затем уборщицы.
Вопреки закону о противодействии коррупции учреждениями в десятидневный срок уведомления о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим прежнему работодателю не направлены.
Директорам двух учреждений внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.
Кроме того, в отношении должностных лиц автономных учреждений возбуждены два дела об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Судом должностные лица привлечены к административной ответственности, им назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии экс-госслужащего трудоустроили с нарушением
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