В Бурятии алиментщицу на полгода отправили в колонию

Женщина не выплачивала алименты на троих детей

Жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.Женщина, мать троих детей, в 2016 году по решению суда лишена родительских прав. Она обязана уплачивать алименты на содержание детей.- Являясь трудоспособной, будучи привлечённой к административной ответственности, трижды осуждённой за неуплату алиментов, в том числе дважды к реальному лишению свободы, после освобождения из мест лишения свободы продолжила бездействовать по исполнению решения суда об уплате алиментов на своих детей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Суд назначил виновной наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор вступил в законную силу.