В Бурятии действует одна ледовая переправа





5 апреля в Бурятии закрылись ещё семь ледовых переправ. Прекращено автомобильное движение по льду озера Байкал в Баргузинском районе в районе населённых пунктов Курбулик-Площадь, Катунь, Курбулик-Огород, Монахово, Центральная, Курбулик-Змеевая. Ограничено передвижение транспортных средств через реку Селенга у населённого пункта Ильинка в Прибайкальском районе.- Из-за установившейся тёплой погоды структура льда на указанных водоёмах стала рыхлой, на поверхности появилась талая вода. В связи с чем выезд на лёд стал опасным. Чтобы ограничить движение на въездах к переправам установили запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.На сегодня республики остаётся одна действующая ледовая переправа на реке Муя вблизи населённого пункта Усть-Муя Муйского района. Всего в зимний период на территории республики были приняты в эксплуатацию 13 ледовых переправ.- Сотрудники Главного управления напоминают жителям и гостям республики об опасности выезда и выхода на хрупкий весенний лёд. Не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем провала человека или автомобиля под лёд немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения 112, - заключили в пресс-службе.