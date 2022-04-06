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В Бурятии действует одна ледовая переправа

В Бурятии действует одна ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Накануне закрыли семь ледовых переправ

5 апреля в Бурятии закрылись ещё семь ледовых переправ. Прекращено автомобильное движение по льду озера Байкал в Баргузинском районе в районе населённых пунктов Курбулик-Площадь, Катунь, Курбулик-Огород, Монахово, Центральная, Курбулик-Змеевая. Ограничено передвижение транспортных средств через реку Селенга у населённого пункта Ильинка в Прибайкальском районе.

- Из-за установившейся тёплой погоды структура льда на указанных водоёмах стала рыхлой, на поверхности появилась талая вода. В связи с чем выезд на лёд стал опасным. Чтобы ограничить движение на въездах к переправам установили запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


На сегодня республики остаётся одна действующая ледовая переправа на реке Муя вблизи населённого пункта Усть-Муя Муйского района. Всего в зимний период на территории республики были приняты в эксплуатацию 13 ледовых переправ.

- Сотрудники Главного управления напоминают жителям и гостям республики об опасности выезда и выхода на хрупкий весенний лёд. Не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем провала человека или автомобиля под лёд немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения 112, - заключили в пресс-службе. 
Ледовые переправы

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