Монголия направит Украине 200 тысяч долларов США

Власти страны решили предоставить гуманитарную помощь



В Монголии на прошедшем внеочередном заседании кабинета министров, власти страны решили предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 200 тысяч долларов США. Средства выделят из резервного фонда правительства, пишет агенство «Монцамэ».



По сообщению пресс-секретаря правительства Монголии Ч.Болортуяа, 150 тысяч долларов США будут доставлены на Украину через линию ООН, остальная сумма - 50 тысяч долларов отправится через международные общественные федерации - Красный Крест и Красный Полумесяц.