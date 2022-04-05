Власти страны решили предоставить гуманитарную помощь
В Монголии на прошедшем внеочередном заседании кабинета министров, власти страны решили предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 200 тысяч долларов США. Средства выделят из резервного фонда правительства, пишет агенство «Монцамэ».
По сообщению пресс-секретаря правительства Монголии Ч.Болортуяа, 150 тысяч долларов США будут доставлены на Украину через линию ООН, остальная сумма - 50 тысяч долларов отправится через международные общественные федерации - Красный Крест и Красный Полумесяц.
Монголия направит Украине 200 тысяч долларов США
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