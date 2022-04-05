Винтокрылая машина будет помогать в борьбе со стихией
Сегодня в Бурятию прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. С его помощью будут применять оперативные меры по защите населённых пунктов и от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков. Вертолёт будет нести круглосуточное дежурство, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля в республике был зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. Возгорание произошло в 19,5 км от села Санага Закаменского района.
Огонь потушили на площади 20 га сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и республиканского агентства лесного хозяйства.
Вертолёт МЧС будет круглосуточно дежурить в Бурятии
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