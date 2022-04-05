 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

Вертолёт МЧС будет круглосуточно дежурить в Бурятии

Вертолёт МЧС будет круглосуточно дежурить в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Винтокрылая машина будет помогать в борьбе со стихией

Сегодня в Бурятию прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. С его помощью будут применять оперативные меры по защите населённых пунктов и от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков. Вертолёт будет нести круглосуточное дежурство, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля в республике был зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. Возгорание произошло в 19,5 км от села Санага Закаменского района.

Огонь потушили на площади 20 га сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и республиканского агентства лесного хозяйства. 
МЧС вертолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Танцоры из Улан-Удэ поразили жюри международного конкурса
Танцоры из Улан-Удэ поразили жюри международного конкурса
Общество, 05.04.2022
Ансамбль «Angels»  получил множество наград
Паракаратисты Бурятии выиграли 10 медалей всероссийского турнира
Паракаратисты Бурятии выиграли 10 медалей всероссийского турнира
Общество, 05.04.2022
У спортсменов республики 4 «золота» и по 3 «серебра» и «бронзы»
Улан-Удэ сохранил статус благоприятного для жизни города
Улан-Удэ сохранил статус благоприятного для жизни города
Общество, 05.04.2022
В столице Бурятии лучше всего обстоят дела с уличной-дорожной сетью
В Бурятии завершились масштабные учения войск ПВО
В Бурятии завершились масштабные учения войск ПВО
Общество, 05.04.2022
В них принимали участие военнослужащие из 6 регионов Дальнего Востока
Юные пловцы Бурятии стали призёрами «Амурских тигрят»
Юные пловцы Бурятии стали призёрами «Амурских тигрят»
Общество, 05.04.2022
Республику представляли 10 спортсменов
Спортсмены Бурятии завоевали 46 медалей по грэпплингу
Спортсмены Бурятии завоевали 46 медалей по грэпплингу
Общество, 05.04.2022
Соревнования проходили со 2 по 3 апреля в Чите
В Улан-Удэ автоинспекторы провели инструктажи для юных велосипедистов
В Улан-Удэ автоинспекторы провели инструктажи для юных велосипедистов
Общество, 05.04.2022
Сотрудники ГИБДД проверили знания школьников
В Бурятии собрались руководители школьных лесничеств
В Бурятии собрались руководители школьных лесничеств
Общество, 05.04.2022
Руководители повышают квалификацию
В Бурятии осужденная провела выходной день в кругу семьи
В Бурятии осужденная провела выходной день в кругу семьи
Общество, 05.04.2022
Женщина заслужила это примерным поведением
В Монголии начали бороться со злоупотреблением алкоголя в стране
Общество, 05.04.2022
В соседней стране житель употребляет 55 литров алкогольных напитков в год
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах Левобережья
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах Левобережья
Общество, 05.04.2022
От большой воды защитят СНТ «Черёмушки» и «Весна»
В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
Общество, 05.04.2022
Читателям от 14 до 22 лет доступны все мероприятия детско-юношеской библиотеки
Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Общество, 05.04.2022
Губернатор региона подписал указ о  единовременной выплате в один млн рублей
В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды
В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды
Общество, 05.04.2022
Пешеходные переходы станут доступнее для инвалидов к осени
В Бурятию вернулись красные утки
В Бурятию вернулись красные утки
Общество, 05.04.2022
У местных жителей огарь считается священной птицей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^