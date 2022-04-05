В Улан-Удэ автоинспекторы провели инструктажи для юных велосипедистов

Сотрудники ГИБДД проверили знания школьников



С наступлением тепла на улицах и в парках Улан-Удэ заметно увеличилось число юных велосипедистов. За зиму они могли подзабыть правила поведения на дороге, поэтому сотрудники ГИБДД провели для них тематические инструктажи безопасности.



Автоинспекторы подходили к ребятам, катающимся на велосипедах и самокатах, и проверяли их знания о правилах движения велосипедистов. Школьники отвечали на вопросы о безопасном пересечении проезжей части, разрешённых местах катания в зависимости от возраста, важности использования защитной экипировки.



- Большинство ребят знали, что при переходе дороги на велосипеде необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Однако многие из них, как оказалось, не обращали внимание на факторы риска и не придавали значение ношению капюшона, прослушиванию музыки и телефонным разговорам во время движения, отметили в группе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.



Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендовали юным велосипедистам, а также их родителям с максимальной серьёзностью отнестись к вопросам безопасности дорожного движения.



