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В Бурятии состоится киберспортивный фестиваль

В Бурятии состоится киберспортивный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал турнира проведут офлайн

В Бурятии объявлено о проведении фестиваля «Кубок Чайковского» по киберспорту. Мероприятие пройдёт онлайн с 8 по 17 апреля. Финал проекта состоится в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского в Улан-Удэ. В рамках проведения фестиваля прозвучит самобытная музыка в исполнении творческих коллективов, сообщает пресс-служба колледжа.

К участию в соревнованиях допускаются участники в возрасте от 12 лет и старше с письменного разрешения родителей. От игроков от 16 лет и старше разрешение не требуется.

Турнир по компьютерному спорту пройдёт по дисциплине «Mobile Legend Bang Bang» (12+). В каждой команде может зарегистрироваться для участия от 5 до 7 игроков. Состав команд формируется участниками самостоятельно и может состоять из учащихся разных школ, лицеев, гимназий и ссузов. Замены участников во время проведения соревнований запрещены.

Регистрация на турнир производится в период по 6 апреля. Отборочные соревнования проводятся в формате онлайн с 8 апреля по 16 апреля ежедневно в 19:00. Финальная часть будет проводиться офлайн 17 апреля на площадке концертного зала колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

Команде победительнице турнира, а также команде, занявшей второе место, будут вручены денежные призы.

Возрастное ограничение 12+
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