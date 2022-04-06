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В Бурятии присудят премии лучшим учителям

В Бурятии присудят премии лучшим учителям
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс направлен на развитие профессионального потенциала педагогов

В Бурятии объявлен конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса они будут награждены премиями в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета и премиями в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета.

Приём конкурсной документации осуществляется до 20 мая. Конкурсные материалы необходимо направлять на электронную почту оператора конкурса: briep@mail.ru с темой «ЛУ-2022». Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс, размещены на сайте министерства образования РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Список победителей будет утверждён до 30 июня этого года.

Напомним, что этот конкурс проводится с 2006 года. Он направлен на стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, а также на развитие их творческого и профессионального потенциала.
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