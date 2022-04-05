В Монголии начали бороться с злоупотреблением алкоголя в стране

В соседней стране житель употребляет 55 литров алкогольных напитков в год



Президент Монголии У.Хурэлсух издал распоряжение для правительства о начале реализации национального движения «Здоровый монгол».



Так, правительству страны поручено разработать и реализовать программу развития для снижения негативного воздействия злоупотребления алкоголем населения на общественное здравоохранение, социальную безопасность и экономику, сообщает агентство «Монцамэ».



Отмечается, что объем алкогольных напитков на человека старше 21 года в Монголии составляет 55 литров в год, а объем этилового спирта - 12 литров. Это в два раза превышает средний показатель, установленный Всемирной организацией здравоохранения.