В соседней стране житель употребляет 55 литров алкогольных напитков в год
Президент Монголии У.Хурэлсух издал распоряжение для правительства о начале реализации национального движения «Здоровый монгол».
Так, правительству страны поручено разработать и реализовать программу развития для снижения негативного воздействия злоупотребления алкоголем населения на общественное здравоохранение, социальную безопасность и экономику, сообщает агентство «Монцамэ».
Отмечается, что объем алкогольных напитков на человека старше 21 года в Монголии составляет 55 литров в год, а объем этилового спирта - 12 литров. Это в два раза превышает средний показатель, установленный Всемирной организацией здравоохранения.
В Монголии начали бороться с злоупотреблением алкоголя в стране
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